¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¡¡ÆüÊÆ¹ç°Õ¤Î´ØÏ¢Ê¸½ñ¡Ö¿ô½µ´Ö¸å¤Ë¸øÉ½¡× ¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î15%¤Ø¤Î°ú¤²¼¤²¼Â»Ü¤«
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤ò¤á¤°¤ëÆüÊÆ¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿ô½µ´Ö¸å¤Ë¡×´ØÏ¢¤¹¤ëÊ¸½ñ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ê²ñ¼Ô
¡Ö¤¤¤ÄÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ê¤É¤È¤Î¹ç°Õ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±
¡ÖÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿ô½µ´Ö¸å¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤Ï19Æü¡¢CNBC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤ÎÆüÊÆ¹ç°Õ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ô½µ´Ö¸å¡×¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯Ä¹´±¤ÏÆüËÜÂ¦¤È¡ÖËèÄ«¡¢ËèÈÕ¡¢Ê¸½ñ¤ÎºÇ½ªÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸½ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀâÌÀ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆüÊÆ¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î27.5%¤«¤é15%¤Ø¤Î°ú¤²¼¤²¤Î¼Â»Ü¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¿·¤¿¤ÊÂçÅýÎÎÎá¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤è¤ë5500²¯¥É¥ë¡á¤ª¤è¤½80Ãû±ß¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ê²ñ¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜÂ¦¤Ï¼ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤ÎÍ»»ñÊÝ¾Ú¤Ê¤É¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯Ä¹´±¤Ï¡¢»ñ¶â¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼çÆ³¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñ²È¤È·ÐºÑ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡×¤È½¾Íè¤Î¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Î¸«²ò¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤âÆ±¤¸¹Í¤¨¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£