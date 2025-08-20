今季のプロ野球ペナント争いはセ・リーグとパ・リーグで対照的。セ・リーグは阪神にマジックが点灯し、いつどこで優勝を決めるかが焦点となっている。対するパ・リーグは、日本ハム、ソフトバンク、オリックスの三つ巴からオリックスが脱落。日本ハムとソフトバンクによる一騎打ちの様相を呈している。

2強ムードの覇権争いだが、勢いはソフトバンクが上。7月13日以降の成績はなんと22勝4敗1分で、勝率は驚異の.846を誇る。ただし、日本ハムも同期間に17勝10敗（勝率.630）と貯金を7個つくっている。猛スピードで舞い上がる鷹の翼に何とかしがみついている状態だ。

シーズン終盤まで両者の争いは続くのか、それともどちらかが抜け出すのか。残り1か月半となったパ・リーグのペナントの行方を両軍の指揮官にスポットを当てて占ってみたい。

新庄剛志監督

【八木遊/スポーツライター】

＊＊＊

【写真】熱くハグする小久保監督と新庄監督 実は2人は同学年だった

ソフトバンクが3ゲーム差で首位

18日現在、リーグ首位に立っているのはソフトバンクの方だ。冒頭で述べた通り、オールスター前の7月中旬から驚異的なペースで白星を重ね、7月下旬には日本ハムから首位の座を奪還。今月9〜11日の首位決戦で3連勝を飾り、日本ハムを突き放しにかかっている。

一方の日本ハムは、首位攻防3連戦をスイープされ、そのままズルズルと負けが込んでいってもおかしくなかった。しかし、その後はロッテに2連勝、楽天に2勝1敗と勝ち越すと、19日のオリックス戦で劇的サヨナラ勝ち。同期間4勝2敗のソフトバンクとのゲーム差を逆に1縮めている。

それでも両者の地力や経験値の高さを比べても、3ゲーム差を保っているソフトバンクが有利な状況に変わりはないだろう。若手主体の日本ハムに逆転の目はあるのか。

やや不利な状況に陥った日本ハムが再び首位の座をうかがうには、新庄剛志監督の采配がポイントとなる。時に奇想天外な作戦を用いて、いい意味でも悪い意味でも注目されてきたのが“新庄劇場”だ。

松本剛のバースデー4番起用の結果は……

そんな新庄監督の采配に批判が殺到したのが、今月11日のソフトバンク戦。天王山で2連敗を喫し、一矢報いたい日本ハムが、3タテを食らった第3ラウンドである。

それまでの直近3試合で1得点と湿りっぱなしのハム打線に活を入れるべく、新庄監督は4番に松本剛を起用した。松本剛は3年前に首位打者に輝いた好打者ではあるが、今季は試合前の時点で打率.203、0本塁打、7打点。2冠を独走するレイエスを5番に下げてまで4番に起用するにはそぐわない数字が並んでいた。

打撃不振に悩む元首位打者の抜擢理由について、新庄監督は「バースデー松本君は期待しましたけど」とコメントしたように、その日は松本の32歳の誕生日。松本は9回に内野安打で何とか出塁したものの、起爆剤とはならず。結果的に新庄監督のサプライズ起用は失敗に終わった。

これにはラインアップが発表された時点からSNSなどで批判の声が目立った。後がない首位攻防第3戦での“バースデー起用”に不快感を示したファンがいても不思議ではないだろう。

両監督の采配スタイルは正反対

新庄監督はこれまでオールスターやオープン戦で“ガラポン打線”を組むなど様々な趣向を凝らした戦術で話題を振りまいてきた。しかし、そろそろ小久保裕紀監督のようにどっしり構えてもいい時期ではないか。

新庄監督と違い小久保監督は7月下旬の首位奪還後、3番・近藤健介、4番・山川穂高を固定している。両リーグ断トツの本塁打数とリーグ屈指の得点力を誇るにもかかわらず、打順をコロコロと変える新庄監督とは正反対のスタイルといえるだろう。

先の直接対決3連戦でも、打順に大きなシャッフルは加えず、誰一人同じ打順で起用しなかった新庄監督とは対照的に、小久保監督は3〜4番、そして9番・牧原大成を固定。第1戦で2番に起用した柳町達を第2戦以降は5番に据えたり、スタメンを外れた周東佑京に替わってダウンズを1番に起用したりといった動きはあったが、新庄監督に比べるとシーズンを通じて選手に求める役割を明確化しているイメージだ。

実際に両チームが今季4番に起用した打者の数を比べると、日本ハムの11人に対して、ソフトバンクは山川、近藤、中村晃の3人だけ。小久保監督は昨季と同様に泰然自若の姿勢を貫いているといえよう。

まさに静の小久保監督と動の新庄監督による直接対決も、残すところ6試合。そのうちの3試合が今週末に組まれており、仮にソフトバンクが再びスイープするようなら一気に連覇へと近づくだろう。逆に日本ハムとすれば、地元エスコンフィールドで最低でも2勝1敗で乗り切りたいところだ。

そこで優勝に向けたキーマンとして、ソフトバンクと日本ハムから1人ずつ選手の名前を挙げておきたい。

昨年のドラ1が二軍で圧巻投球

ソフトバンクは、今月4日に20歳となった左腕の前田悠伍。大阪桐蔭の2年時に実質エースとしてセンバツ優勝に貢献するなど、超高校級左腕として常に注目を浴びてきた。2023年秋のドラフト会議でソフトバンクに1位指名され、プロ2年目の今季は二軍で8試合連続無失点を記録するなど、大きな飛躍を果たした。

一軍でも7月13日の楽天戦で今季初マウンドに上がると、6回無失点の好投を見せプロ初勝利。その後はロッテ戦でノックアウトされ、一軍登録を抹消されていたが、先週末に再び一軍に昇格し、層の厚いソフトバンク投手陣の一角に食い込もうと登板機会をうかがっている。

前田悠がチーム内の激しい競争を生き残るのは簡単なことではないが、結果を出し続ければ、ポストシーズンまでに一軍に定着していてもおかしくないだろう。高度な奪三振力と制球力はそう思わせるだけの完成度を誇っている。

CSで20歳と19歳の投げ合いも？

一方、日本ハムのキーマンとして名前を挙げたいのが、高卒ドラ1ルーキーの柴田獅子だ。高校（福岡大大濠）時代の実績で前田悠には劣るが、投手としての伸びシロの高さは勝るとも劣らない。

チームは柴田に大谷翔平の系譜を継がすべく、二刀流選手として育成中。先週末のイースタン・ロッテ戦では、2番DH兼先発投手として、リアル二刀流に挑んだ。柴田はその試合で投げては2回無失点、4三振の力投、打っては4打数1安打としっかり結果を残した。

一軍でもチームの後半戦初戦に先発マウンドを託され、3回パーフェクトの圧巻投球を披露。今のところ一軍での出場はその1試合だけだが、近いうちに2度目のチャンスは巡ってくるだろう。

新庄監督なら、9月にも3試合くまれているソフトバンクとの首位攻防戦やクライマックスシリーズの開幕戦に柴田を抜擢するような奇策を講じてきてもおかしくない。才能あふれる19歳をシーズン最終盤の切り札として起用する可能性は十分にあるのではないだろうか。

ともに外れ1位で入団

ちなみに前田悠と柴田はともに外れ1位での入団だったが、どちらもソフトバンクと日本ハムが競合している（前田は楽天を含めて3球団が競合）。つまり、ちょっとした運命のいたずらで、2人はチームメートもしくは逆のユニフォームを着ていてもおかしくなかった関係というわけだ。

両チームともに今季も残すところあと35試合。最後に勝利の女神がほほ笑むのはソフトバンクか、それとも日本ハムか。小久保、新庄両監督の采配、そして若手投手2人の動向に注視しつつ、最後まで手に汗握る展開になることを期待したい。

八木遊（やぎ・ゆう） スポーツライター

1976年生まれ。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

デイリー新潮編集部