読売新聞オンラインは8月14日、「中国空母を想定、自衛隊が攻撃訓練…『遼寧』『山東』太平洋展開の6月に」との記事を配信した。記事では今年6月に中国の空母「遼寧」が南鳥島沖に、「山東」が沖ノ鳥島沖に展開し、日本のEEZ（排他的経済水域）内で軍事演習を行っていたと指摘。日本政府は2隻がアメリカの空母役と中国の空母に分かれての演習だったと分析しているという。

こうした中国海軍の動きに対抗するため、航空自衛隊はF2戦闘機の演習を尖閣諸島の周辺海域で実施した。空対艦ミサイルで空母を攻撃する手順を確認したという。ステルス性能が限定的なF2戦闘機をあえて使ったのは、演習を中国に見せつける意図があったようだ。

2024年11月、自衛隊70周年記念観閲式に出席した石破総理

日本と中国の緊張が高まっていることを再認識させられる中、ここにきて防衛省の“ある文書”が静かではあるが大きな波紋を広げている。7月30日に発表された「今後の観閲式等について」との文書だ。

観閲式とは内閣総理大臣が自衛隊員を閲兵する式典を指す。具体的には陸上自衛隊の中央観閲式、海上自衛隊の観艦式、航空自衛隊の航空観閲式が実施されてきた。ところが防衛省によると今後は当分の間、中止するのだという。

初めて観閲式が行われたのは1951年。中止によって式開催のノウハウが失われると懸念する声もある。だが軍事関係者が最も驚いたのは、その理由だろう。防衛省の文書から理由が書かれた部分を、そのまま引用する。

《我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する現在、隙のない我が国の防衛態勢を維持する上で、そのような観閲式等を実施することは困難な状況に至っております。このため、今後、観閲式等は、我が国を取り巻く安全保障環境が大きく変化しない限り、実施いたしません》

尖閣防衛のため中止

軍事ジャーナリストは「『戦後最も厳しく複雑な安全保障環境』という説明には驚きました」と言う。

「防衛省は中国との緊張関係、それも尖閣諸島を巡る情勢を理由に挙げたと考えられます。平易な表現に“翻訳”すると、『中国の人民解放軍が台湾や尖閣諸島を侵略する可能性があり、自衛隊は対応に忙殺されている。そのため観閲式を実施する余裕はない』となります。実は海上保安庁は自衛隊より早い2013年度から観閲式の“延期”、つまり中止を続けています。尖閣諸島への領海侵犯を繰り返す中国船の対応に追われ、それどころではないのです。2018年は海上保安庁が創設されて70年という節目だったので、5月に6年ぶりとなる観閲式を実施しました。しかし、その後は再び延期＝中止が続いています」

式の準備に必要な労力も無視できない。そもそも陸海空の自衛隊は毎年、陸自を主体に3軍合同で中央観閲式を行なっていた。だが1996年以降、負担軽減のため中央観閲式、観艦式、航空観閲式と分けて実施するようになった。これで各自衛隊にとって観閲式は3年に1回の負担に軽減されたわけだ。だが今、自衛隊は激務が常態化しており、どこも手一杯の状態だという。

アメリカ軍も本気

「今の自衛隊では3年に1回の負担でも厳しいのです。特に尖閣防衛は陸海空の3自衛隊が総力を結集する必要があります。作戦の研究、立案、訓練とやるべきことが山積しています。さらに陸自はドローン戦争という難問にも直面しています。ウクライナ戦争の戦訓をどう取り入れるのか、これは答えが簡単に出る問いではありません。海自は護衛艦『いずも』と『かが』の空母化が大きな負担です。艦載機のF-35Bは海自ではなく空自が運用するという珍しい方式を採用したため、両自衛隊は意思疎通を入念に行い、訓練を重ねる必要があります。その空自は中国軍機の領空侵犯に悩まされており、度重なるスクランブル発進で現場は疲弊しています」（同・軍事ジャーナリスト）

中国が本気で台湾や尖閣諸島を攻略するはずがない──こう指摘する専門家や識者も決して少なくない。だが自衛隊だけでなく、アメリカ軍も強い危機感を抱いて人民解放軍と対峙しているという。

「6月に中国空母2隻が行った演習は、グアムから伊豆諸島を結ぶ『第2列島線』を初めて超えたことでも注目を集めました。この際、アメリカのステルス駆逐艦『マイケル・モンスーア』が演習を監視していたのではないかと見られています。7月にアメリカ海軍の横須賀基地に入港しましたが、最も目立つ場所に錨を降ろしたことに専門家の注目が集まりました。『どんな演習を行ったか、しっかり見ていたぞ』と中国に暗黙のメッセージを送った可能性があるためです。さらに沖縄の嘉手納基地でも、戦闘機にミサイルなどの武器を搭載する作業を非常に見えやすい場所で行っています。これも中国を牽制する意図があると考えられています」（同・軍事ジャーナリスト）

“軍靴の音が聞こえる”時代

自衛隊の観閲式は長らく、「軍国主義の復活が懸念される」、「軍靴の音が聞こえる」などと左派陣営を中心に批判されてきた。では今回、観閲式が中止になったことで日本は平和に近づいたのだろうか。

「事実は逆というのは非常に興味深いと思います。むしろ日本の軍事的危機が高まると観閲式を行う余裕は失われるのです。観閲式を行っていた時のほうが平和だったと言えます。例えば海上自衛隊が行っていた観艦式は一般にも公開されていました。入場者は護衛艦の中に入ることも可能で、“軍事機密”なんて言葉は存在しないかのような、非常にオープンな雰囲気に驚いた方も多かったのです。いずれにしても、アメリカ軍も自衛隊も本気で中国解放軍と対峙しています。むしろ今こそが『軍靴の音が聞こえてくる』時代になった、と肝に銘じるべきだと思います」（同・軍事ジャーナリスト）

デイリー新潮編集部