

コロナ直撃世代の中高生を描いた映画『この夏の星を見る』（出所：東映映画チャンネル）

【画像】コロナ直撃世代の中高生を描いた隠れ名作？ 映画『この夏の星を見る』の劇中カット

新型コロナウイルスが国内で初めて確認されてから5年。果たしてあの日々は「最近のこと」か、あるいはもう「過去」か。

複雑な思いを抱えながら2020年の青春期を過ごした、中高生たちを描いた映画『この夏の星を見る』が話題だ。口コミが口コミを呼び、公開からひと月が経った今もじわじわと追加上映が決まっている。

原作はヒットメーカー、辻村深月氏による同名小説。本作が長編商業映画デビューとなる山本環監督のもと、映画『バジーノイズ』『大きな玉ねぎの下で』など主演が続く桜田ひより、映画『国宝』が大ヒット中の黒川想矢、映画『PERFECT DAYS』で脚光を浴びた中野有紗など、次世代キャストが名を連ねている。

コロナと共にあった、彼女たちの学生生活

茨城県の高校に通う溪本亜紗（桜田ひより）は、コロナによって天文部の活動が制限され、悶々と日々を過ごしていた。恒例だった合宿も、今年はやむなく中止に。今年を「様子見の1年」と思っていそうな大人たちに納得できずにいる。

同じころ東京では中学生の安藤真宙（黒川想矢）が、自分しか男子のいない学年で孤独な学校生活を過ごしていた。放課後の時間を持て余していたところ、クラスメイトの中井天音（星乃あんな）から熱い勧誘を受け、理科部の活動に参加することに。

茨城と東京をつないだのは、指定された天体を望遠鏡で素早くキャッチする競技「スターキャッチコンテスト」。初のリモートによるコンテスト開催を機に知り合った茨城、東京、さらに長崎を加えた3校の学生たちは、それぞれの地で今できる精一杯を模索する──。



亜紗（桜田ひより）は東京の真宙から一本の電話を受けて……（出所：東映映画チャンネル）



天体に興味がなかった真宙（黒川想矢）も、徐々に興味を持ち始める（出所：東映映画チャンネル）

一斉休校による自宅待機にはじまり、部活動の短縮、昼休みの黙食、そしてもちろん、マスク着用（映画でもきっちり徹底されている）に至るまで、制約の多かった当時の学生生活を、これほど詳細に記録した作品はほかにないだろう。

なかでもハッとさせられたのは、この映画がコロナ禍に存在した特定職業への偏見や差別を、大人ではなく子どもたちの目線から描いたことだ。

「旅館の家の娘」に向けられた偏見の目

物語の第3の舞台、長崎県・五島列島の高校に通う佐々野円華（中野有紗）の実家は、小さな旅館を営んでいる。

県外客を受け入れる佐々野家の旅館に、冷たい視線を送る住民は少なくない。あるときから円華の家には、コロナ禍の営業を非難する嫌がらせの張り紙がいくつも貼られるようになっていた。



旅館を営む円華（中野有紗）の実家は、近隣から嫌がらせを受ける（出所：東映映画チャンネル）

学校でいつも一緒に行動していた親友の福田小春（早瀬憩）からも、一時的に距離を置きたいと実質的な拒絶を受けることに。小春の家には、高齢の祖父母と介護施設で働く姉がいる。事情を知った円華は何も言えずただ傷つき、2人の間には気まずい距離が生まれてしまう。

小春は小春で、家庭内や周囲の空気に押されてそうするしかなかったのだ。相手を責めるわけでもなく喧嘩もできずにすれ違う、そんな当時特有のディスコミュニケーションがこの場面にはよく表されている。

コロナ社会の歪みが10代に与えた心の痛みは、これまで作品の中でなかなか取り上げられてこなかった。この世代が語られるとき、よく使われる「コミュニケーションの希薄化」という言葉の中にも、実際は一人ひとり複雑な背景がある。

コロナが奪い去ろうとする青春の日々を、スターキャッチを通じて自分の力で取り返すべく奔走する学生たちの姿は逞しく、頼もしい。この世代を「可哀想」「気の毒」といった言葉で単純化しないという物語の意志が、登場人物たちの姿の奥に感じられた。



スターキャッチを通じて絆を育む学生たち（出所：東映映画チャンネル）

『この夏の星を見る』に限らず、コロナ禍を見つめ直す作品は静かに増えている。

6月に公開された映画『フロントライン』もその1つ。こちらは国内で初めて集団感染が起きた、豪華客船での対応に当たった災害医療チームの奮闘を描いた。『この夏の〜』と同じく2020年が舞台だが、まったく違う視点から迫った意欲作である。

昨年は朝ドラ『おむすび』（NHK）で、病院で働く管理栄養士の主人公を通じてコロナ発生時の医療現場が描かれたことも記憶に新しい。2024年はほかに、新宿・歌舞伎町の病院を舞台にしたドラマ『新宿野戦病院』（フジテレビ）でも、コロナに似た未知のウイルス「ルミナ」が話の終盤にかけて登場している。

遡ると、コロナを社会状況とリアルタイムに近い形で登場させたのは、2021年新春に放送されたドラマ『逃げるは恥だが役に立つ ガンバレ人類！新春スペシャル!!』（TBS）だった。

『逃げ恥』特別編では、賛否の声も

この『逃げ恥』特別編では、新垣結衣演じる主人公・森山みくりが出産した直後、世の中がコロナ禍に突入。夫・津崎平匡（星野源）は、会社の人員不足で育休を返上して働くことになり、みくりは一度里帰りすることになるという、ドラマ版オリジナルのシビアな展開を盛り込んでいた。

言わずもがな支持の厚い『逃げ恥』だが、この特別編は放送後に賛否が飛び交っていたのも印象深い。ネガティブな感想の中には「現実と同じつらい状況を、好きな『逃げ恥』で見たくない」という声があった。そう感じた当時の視聴者にとって、進行中で終わりの見えないコロナ描写は「共感」よりも「痛み」になったのだろう。

それが今、コロナ禍を描く作品が増えてきた。ゆっくりと時間をかけて、当時が「過去」になりつつある。



キャストが全編マスクで演技しているのも見どころだ（出所：東映映画チャンネル）



岡部たかし演じる顧問の綿引が、生徒たちを優しく導く（出所：東映映画チャンネル）



リモートで全国の仲間たちとつながっていく（出所：東映映画チャンネル）

（白川 穂先 ： エンタメコラムニスト／文筆家）