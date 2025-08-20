NY金先物12 月限（COMEX）（終値）

1オンス＝3358.70（-19.30 -0.57%）



金１２月限は続落。時間外取引では、ドル高一服に支援され、アジア時間から小高くなった。欧州時間も上値は重いながら堅調に推移し、６ドル超の上昇で推移。日中取引では、７月の米住宅着工件数が強気の数字となると、ドルが対ユーロで上昇するなか、急速に地合いを緩め、マイナスサイドに軟化。中盤にかけて一段安となり、２ケタ安まで軟化。２１日からジャクソンホール会議を控えて手じまい売り先行もようとなり、後半から終盤にかけても軟調に推移した。トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の会談が午後に行われ、友好ムードでウクライナ和平に向け進展が見られ、地政学的リスクの後退も手じまい売り要因となった。



MINKABU PRESS

