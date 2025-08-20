海外で大人気キングカズ次男・三浦孝太、家族勢ぞろい！ 海外で話題「Great family」
サッカー元日本代表の“キングカズ”こと三浦知良の次男で、人気格闘家の三浦孝太が19日に自身のインスタグラムを更新し、父親や母親・三浦りさ子ら家族で写る4ショットを公開した。
【写真】セレブ一家のオーラがすごい 三浦知良一家の4ショット（6枚）
サッカー界のスター、キングカズこと三浦知良は1993年にタレント・ファッションモデルの三浦りさ子と結婚。1997年9月に長男・良太（のちの三浦獠太）、2002年5月28日に次男・孝太が誕生している。
タイで熱狂的な人気を誇る孝太は「Family Time」の一言とともに、両親である三浦知良、三浦りさ子、兄で俳優・三浦獠太と写った4ショットを公開している。
孝太は愛犬のアンジーを抱えているが、次の投稿ではアンジーは母・りさ子の腕の中に収まっており、孝太は「Angie choose my mother」とおちゃめに綴っている。
孝太が公開した華やかな4ショットには、コータのご家族、本当に美しいです」といったコメントのほか、世界的に大人気の孝太らしく、「Such a good family」（なんていい家族）、「Great family」（すんげえ家族）といった英語でのコメントも寄せられている。
引用：「三浦孝太」インスタグラム（＠kota_miura_official）
