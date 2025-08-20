焼く・蒸す・温めるで毎日をおいしくしてくれる1台。【山善】のオーブンレンジがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
本格調理もこれ1台で簡単、気軽に。家にいながらお店の味が作れる【山善】のオーブンレンジがAmazonに登場!
山善のオーブンレンジは、自宅での調理スタイルを変えてくれる頼れる一台。グラタンやピザ、クッキーなどの焼き料理に加え、パンの発酵モードまで備えており、本格的なベイクに挑戦できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
オーブン機能は、35度と40度の発酵設定に加え、100度〜250度までの幅広い温度設定が可能。スチーム機能では、角皿の隅に水を入れることで蒸し調理ができ、肉まんや茶碗蒸しはもちろん、スチームケーキまで楽しめる。さらに、揚げ物は外はカリッと、中はジューシーに仕上げつつ、余分な油をカットするヘルシー調理にも対応。
レンジ機能は200ワットから1000ワットまで細かく出力設定ができ、惣菜の温めや冷凍食品の解凍、コンビニ弁当など、様々なシーンに応じて使い分けが可能。
トースト機能では、最大4枚まで同時に焼ける設計で、グリル加熱によって香ばしく焼き上げる。両面をしっかり焼きたい場合は、裏返して加熱することで均一な焼き色がつく。
キッチンの定番家電として、忙しい朝にも、手間をかけたい休日にも寄り添ってくれる調理器具。機能ごとのこだわりが詰まったこの一台が、食卓に新しい楽しさと美味しさを届けてくれるだろう。
