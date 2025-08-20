◆プレミアリーグ 第１節 リーズ１―０エバートン（１８日・エランドロード）

日本代表ＭＦ田中碧（２６）が所属し、３季ぶりに昇格したリーズが、ホームでエバートンを１―０で破った。リーズで２季目を迎え、プレミア初出場となった田中は攻守で躍動し、白星発進に貢献した。昨季の主戦場だった中盤の底ではなく、前寄りで先発し、後半終了間際まで出場。ＤＦ、ＧＫへの連続したプレスでボール奪取のきっかけをつくり、後半３９分の決勝点につながるＰＫを呼び込んだ。最高の開幕戦デビューを、英国在住の森昌利通信員が「見た」。

世界最高峰プレミアリーグのデビュー戦で、田中がまばゆいほどの輝きを見せた。ポジションは４―３―３の中盤右サイド。しかし田中はポジションには縛られず、ピッチを縦横無尽に駆け抜けた。

素晴らしい運動量だった。英国ではスタミナ抜群のＭＦを『ボックス・トゥ・ボックスの選手』（自軍のペナルティーエリア＝ＰＡから相手陣営のＰＡの間を走り続ける）と呼ぶが、エバートン戦で見せたパフォーマンスはまさにそれ。試合開始直後から全く手を抜かず、プレスを掛けまくり、攻撃時には、相手のゴール前に再三飛び込んだ。

後半３６分すぎの勝敗を分けたＰＫ奪取のシーンでも存在感が光った。高い位置からのカウンターで味方とのワンツーをきれいに決めた。その後もＰＡ内に走り込み、ＧＫにプレス。このプレーがＭＦシュハタの強烈なシュートを呼び込み、相手のハンドを誘った。

リーズの攻守の鍵を握る選手だった。走りまくって相手に楽なビルドアップをさせなかった。中盤から攻撃の起点となる的確なパスを左右、縦に通すだけではなく、次々と味方のパスも引き出した。プレミアの強度の中でも持ち味である推進力と運動量を発揮。十分に通用する質を見せつけた。

味方のプレーに一喜一憂するなど、ピッチ内外でも情熱を表現することも忘れていなかった。ＰＫが決まるとほえ、終了の瞬間にはベンチを飛び出して仲間に抱きついた。地元メディアによれば、ファルケ監督は田中について「９０分になっても走っていた。ゴールを狙う姿勢は良い。感情豊かな選手でスタジアムを熱狂させられる」と高評価した。

こういう素直で熱い感情表現をする選手はサッカーの発祥国・英国で人気者になる。それを証明するかのように、ＢＢＣの視聴者投票で決まるマン・オブ・ザ・マッチ（ＭＯＭ）にチーム最高点の７・９４点を集めて田中が選出された。このデビュー戦を見る限り、今季の先発レギュラーは確定。ＭＦ遠藤航（リバプール）、守田英正（スポルティング）が不動のダブルボランチを務める日本代表チームでも下剋上が期待できる。田中がＷ杯イヤーに最高のスタートを切った。（森 昌利）

◆リーズ・ユナイテッド １９１９年創設。イングランド・リーズが本拠。ホームスタジアムは３万７６４５人収容のエランド・ロード。主な獲得タイトルは国内リーグ３度（６８―６９年、７３―７４年、９１―９２年）、国内杯１度（７１―７２年）。主なＯＢに元フランス代表ＦＷカントナ、元イングランド代表ＤＦファーディナンド、横浜ＦＭ元監督で元オーストラリア代表ＭＦキューウェルら。日本人では過去に現神戸の元日本代表ＭＦ井手口陽介が１８―１９年に所属。