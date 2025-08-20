◆第２０回キーンランドＣ・Ｇ３（８月２４日、札幌競馬場）

目指すべき場所が先でも妥協はしない。サマースプリントシリーズ第５戦、第２０回キーンランドＣ・Ｇ３（２４日、札幌）でＮＨＫマイルＣ勝ち馬のパンジャタワーが始動する。秋の大目標は豪州のゴールデンイーグル（１１月１日、ローズヒルガーデンズ・芝１５００メートル）。しかし、Ｇ１馬として迎える初戦、古馬との初対戦へ向け、丁寧な仕上げで態勢を整えている。

先週まで函館で調整。２週前追い切りに松山が駆けつけ、主戦が不在だった１週前は負荷をかけるために佐々木が騎乗した。Ｗコースで５ハロンこそ６８秒６だが、ラスト１ハロンは１１秒８とパワフルな伸び脚。「（佐々木が）めちゃくちゃ動くと言ってくれました。コーナーでも上手にスピードに乗って、集中力を維持していました」と五十嵐助手はうなずく。１６日に札幌入りした後も調整は順調だ。

重賞となった０６年以降、昨年まで３歳の出走は３８頭で、Ｇ１ホースは０８年のゴスホークケン（１０着）のみ。すべては優勝賞金が５億円を超える豪州のドリームレースへ、いい状態で向かうため。五十嵐助手は「オーストラリアに行く前に１回使いたい。間隔を考えると、キーンランドＣがベストということですね」と説明する。

ＮＨＫマイルＣは状態のよさで波乱を演出したが、本来はスピードが身上。距離短縮に不安はない。「春は本当に幼かったけど、そのあたりは抜けてきました。ジョッキーも１５００メートルに対応できるイメージで乗ると思います」と同助手。海を越えた夢へ向け、北の大地から大きな一歩を踏み出す。（山本 武志）