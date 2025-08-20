カタールのドーハにあるアル・ウデイド空軍基地で米兵がトランプ大統領の話に耳を傾ける様子＝５月/Brian Snyder/Reuters/File

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１９日、ウクライナとロシアの和平が実現した場合に、和平合意の履行を支援するために米軍を派遣することはないとの考えを示した。米ＦＯＸニュースとの電話インタビューで述べた。

ウクライナ国境を守るために米軍が駐留することはないか問われたトランプ氏は「私が保証する。大統領だ」と答えた。

ホワイトハウス当局者は同日、トランプ氏が「断固として」米軍をウクライナに派遣しない考えであることを確認した。この当局者は米国がウクライナの安全を保証する方法は他にもあるとの考えを示した。

当局者によると、安全の保証への関与については協議が続けられており、具体的な内容は米国、欧州、ウクライナが今後も協議するという。欧州の首脳らは和平が実現した場合、ロシアがウクライナの領土をさらに奪うことができないよう、トランプ氏がどのように安全の保証に関与するのか関心を寄せている。

トランプ氏は１９日、ロシアのウクライナ侵攻に関しては欧州が「第一の防衛線」になるべきと考えているものの、米国がウクライナの安全の保証に関与すると明言した。

トランプ氏は昨年の大統領選で、外国の紛争に米軍を派遣しないとの公約を掲げ、トランプ政権の一部の閣僚もウクライナでの戦争への米国の関与を大幅に縮小することを提唱していた。