顔に紐がひっかかってもご機嫌　紙袋で遊ぶ猫の渾身のドヤ顔にクスッ

紙袋にすっぽり入り込む猫はよく見かけますが、そのまま持ち手の紐が顔に引っ掛かった姿をXで披露したのは、茶トラ猫のちゃろう丸くんです。

さぞ困っているのかと思いきや……どこか表情は誇らしげ。飼い主さんのつぶやきによると、ちゃろう丸くんは喜んでいるのだとか。それでいいんだ……。

8歳になるちゃろう丸くんは、とても穏やかな性格で、怒ったことがないという温厚派。人にも猫にも友好的で、飼い主さんには「ぽっちゃりナイスガイ」と評される一方、普段から紙袋や布団の隙間など狭い場所が大好きで、病院に行くキャリーケースにも自ら入ってしまうほどの好奇心旺盛な一面もあるそうです。

今回の珍場面は、飼い主さんが外出する直前に目撃されました。紙袋に入り込んだちゃろう丸くんが、顔に紐をひっかけたまま動かず、なぜか満足げな表情を浮かべていたのです。

これには飼い主さんも「かわいい！けどなんで？」と不思議に思いつつ、カメラを向けずにはいられなかったもよう。奥で様子を見つめる妹猫・ぶぶちゃんの「じとーっ」とした表情も相まって、シュールさと愛らしさが同居した一枚となりました。

飼い主さんによると、持ち手のしっかりした袋だと顔に引っかけたまま部屋を歩き回ることもあり、「スーパーマンのマントみたいになってウロウロするので、妹猫がびっくりしちゃうんです」とのこと。もしかするとちゃろう丸くんにとって紙袋は、カッコいい服のような位置付けなのかもしれませんね。

インタビューの最後に、「ほんとうにこの子らには毎日笑わせてもらっています」と語った飼い主さん。ちゃろう丸くんとぶぶちゃんは、日常に癒やしと笑いをもたらしてくれる存在のようです。

後日公開された動画では、実際にゴロゴロと喉を鳴らして喜んでいる様子も。こちらの投稿も大きな反響が寄せられ、多くの人を笑顔にしています。

茶トラのちゃろう丸さん（@charoumaru）

（山口弘剛）

