PATRICKの名作がコーデュラ仕様に。BRIEFINGとの初コラボで生まれた万能ゴルフシューズ

フランス発のシューズブランド・PATRICK（パトリック）のGOLFライン・Le Golf de PATRICK（ル ゴルフ ドゥ パトリック）と、日本発のラゲッジブランドBRIEFING（ブリーフィング）がコラボアイテムを発売！

登場したのは、PATRICKの名作サッカートレーニングシューズ「LIVERPOOL」を、アーバンゴルフスタイルにアップデートさせた「LIVERPOOL-CP/BRIEFING」（2万8600円）。ゴルフシーンはもちろん、街履きとしても活躍する機能とデザインを備えた、スタイリッシュな一足です。

PATRICKから1980年代前半に発売された「LIVERPOOL」は、当時のサッカーフランス代表選手らトップアスリートにも信頼され、サッカーのトレーニングシューズとして愛用されたモデル。

今回の復刻版「LIVERPOOL-CP／BRIEFING」では、コースからタウンユースまで対応できるゴルフシューズへと進化。メイン素材には軽量かつ高強度なコーデュラエアーバリスティックナイロンを採用し、BRIEFINGの象徴“レッドライン”を、PATRICKのアイコンでもある2本ラインに落とし込んでいます。

アウトソールはグリップ性が向上され、ラウンド中のあらゆる場面で安心感を提供しながら、パフォーマンスをサポート。インソールにはEVAが使用されているためクッション性にも優れ、快適な履き心地が感じられます。

サイドのピスネームとインソール、ヒールのラバーパーツは、BRIEFINGとPATRICKのダブルネーム仕様。オリジナルシューズバッグもダブルネーム仕様かつ、レッドラインを施したウェビングテープで2本ラインがデザインされており、コラボならではの特別感が得られます。

サイズは、22cmから28cmまでのユニセックス展開。BRIEFING直営店とBRIEFINGオフィシャルサイト、各取扱店にて販売中です。気になる人は早めにチェックを！

