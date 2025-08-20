〈「当時のことに時効ってあるのかな。大人の世界の怖さを思い知らされました」松坂大輔が明かす“3球団競合”ドラフトの複雑すぎる思い出〉から続く

「平成の怪物」、松坂大輔。横浜高校で甲子園を春夏連覇し、西武ライオンズでは高卒1年目からローテーションを守り、数々のタイトルをものにした。その後、日本のWBC初制覇やメジャーへの挑戦といった華々しいキャリアを歩んだ松坂だが、メジャー後半は故障に苦しみ2015年シーズンに日本へと戻ってきた。

松坂が日本復帰時に選んだのは、福岡ソフトバンクホークスだった。その理由について松坂は「金額ではない」と振り返る。では、いったいなぜホークスを選んだのか。ベースボールジャーナリスト・石田雄太氏の著書『松坂大輔 怪物秘録』から一部抜粋し、お届けする。



2015年シーズン、松坂大輔が日本球界の復帰先として選んだのは福岡ソフトバンクホークスだった ©文藝春秋

日本に戻った理由は…

もちろん、そのときの僕はホークスに骨を埋める覚悟でいました。お世話になるからには福岡で野球人生を全うしようと思うのは当然です。日本へ戻ることを決めた一番の理由は先発をやりたいからでした。

その前のメッツでのシーズン、中継ぎをしながら、突然、先発したりして、自分の役割がどちらかわからなかった……そんな状況を作ってしまったのは自分ですが、肩に不安がある中、ブルペンでの準備の難しさはいつも感じていました。投げすぎてもダメだし、次に行ってくれと言われてすぐに肩を作ってパッと行くのも難しい。タイプ的に中継ぎの難しさを痛感していたんです。

だから、もう一度、先発で勝負したいという気持ちを強く持つようになっていました。思えば2014年の春先には先発でやれる手応えがあって、自分なりに先発するための変化も受け入れたつもりでした。投げるたびにその日の体調によって痛くない投げ方を探しつつ、力で押すか、あるいはボールを動かして打たせるか、その時々で自分のピッチングスタイルを変化させる術も身につけました。

自分なりに新しい先発の形をイメージして、抑え方も変えました。こういうピッチングができれば先発できると思っていたのにチャンスがなくて……僕の中ではスピードも球威も戻り始めた手応えのあるシーズンでしたし、どのチームへ行っても次の年につなげられるんじゃないかと思っていたんです。だからアメリカでも日本であっても、先発ピッチャーとしてシーズンを過ごせると思っていました。

ホークスに決めた最大の理由は「金額や条件ではない」

ただ、当時の僕の立場からメジャーのチームが先発として必要としてくれる確率が低いことはわかっていました。メッツからのオファーがあったとしても、僕に順番が回ってくるのは時期的に遅くなりますし、それを待つことはできませんでした。日本の球団からは早い時期にオファーをいただいたこともあって、その誠意に応えるためにもキャンプインまで結論を先延ばしにするのはあり得ないと思っていました。

声をかけてくれた日本の球団はいくつかありました。（古巣の）ライオンズからはオファーがなく、そこに寂しさはありましたね……あのときにライオンズから声をかけていただければ迷うことはなかったと思います。

ドラフトでは抽選の結果、ライオンズへ行くことになりましたが、当時、行きたいと思っていたのはベイスターズでしたから、心の中で、もしかしたらベイスターズへ行くのはこのタイミングなのかな、と勝手に思ったこともありました。

でも、残念ながら横浜とは縁がなく……ホークスに決めた最大の理由は金額を含めた条件ではありません。人の気持ちを動かすのは言葉なんです。

ホークスの人はチームのビジョンや10年先のイメージについても細かく話をしてくれて、最後に「若い選手の壁になってほしい」と言ってくれました。僕が選べるのはひとつですし、だから言葉の力をより強く感じさせてくれたホークスを選んだ、ということだったと思います。

メジャーから日本へ戻るにあたって、アジャストすることに不安はありませんでした。もちろん気になることはいくつかありました。

ボールも違うし、マウンドの硬さも変わる……自分がいたときと比べて日本のマウンドもかなり硬くなっているという話でしたが、それでも日本へ戻るとマウンドの柔らかさに苦しむという話はいろんな人から聞いていました。ただ、経験がないわけじゃないので、すぐに慣れるだろうし、柔らかいマウンドでの投げ方はすぐに身体が思い出してくれると思っていました。

再び活躍するために「本当はやりたくなかったこと」にも挑んだ

それがキャンプに入ってすぐ、肩にイヤな痛みが出たり、右手の親指と薬指にマメができて思うような調整ができませんでした。オープン戦では寒い中で投げたりして、巡り合わせもよくなかったと思います。インフルエンザにもかかりましたが、それが調整遅れの理由だったとは思いません。

むしろ、久しぶりに日本へ戻ったことで気を遣ってしまったところがあったと思います。もっと自分本位でやればよかったのかもしれませんが、それができない質なんです。言われたことをやらなきゃと思ってしまったり、肩に痛みが出てもすぐに言えなかったりと、いろんなことが重なりました。

二軍でしたが、5月（20日、高知）にウエスタンのバファローズ戦で投げたのが、ホークスのユニフォームを着て投げた最初の公式戦でした。2回を投げて1点取られたのかな（6回から2番手として32球、被安打2、失点1）。あの日は試合前、走るときに腕を振るだけでも肩が痛くて、めっちゃ、しんどかったんです。

でも普通に投げているように見せることはできる。たぶん、僕は痛みに鈍感なほうなんです。我慢しながらでも振れる範囲で腕を振ってしまう。感覚的には腕が振れていないのに振れないなりになんとか抑えちゃうんです。

で、翌日にまったく肩が回らない……その直後、右肩の関節の後ろにベネット（骨こつ棘きよく）が見つかります。手術せずに痛みを和らげるトレーニングもあるけど、これは内視鏡で削ったほうがいいと診断されました。

ピッチャーにとって、ヒジにメスを入れるのと肩にメスを入れるのとでは事の重大さがまったく違います。肩は手術をしたからといって完治するとは限らないし、だから本当は肩にだけはメスを入れたくなかった。

でも治療やトレーニングをして肩の状態が元に戻るのを待つのか、リスクを覚悟して早めに手術を受けるのか、どちらが早く投げられるのかを比較するしかありませんでした。

内視鏡とはいえ、手術を受ければ半年は投げられなくなる。でも、結果的にはそのほうが早く戻ってこられるかもしれないし、長く投げられるかもしれない。MRIやCTを撮って再検査もしましたし、いろんな人に相談もしました。結果、僕なりに手術を受けたほうが早く戻れるという判断をして、決断しました。

8月（18日）に手術を受けて、すぐにリハビリを始めました。内視鏡とはいえ切っているので肩に違和感はありましたが、術後1カ月で筋力は戻って、3カ月でボールを投げ始めます。当然、開幕から投げるつもりで、ホークスの2年目を迎えました。

