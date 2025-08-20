「平成の怪物」、松坂大輔。彼の名が世に轟いた大きなきっかけは、横浜高校時代に見せた活躍だ。しかし、中学生時代に全日本代表に選ばれていた彼は、もともと横浜高校ではなく別の高校に進学するつもりだったという。ベースボールジャーナリスト・石田雄太氏の著書『松坂大輔 怪物秘録』から一部抜粋し、お届けする。（全3回の1回目／続きを読む）

【貴重画像】まだあどけなさが残る、“平成の怪物”松坂大輔（高校時代〜プロ1年目）



横浜高校に進学した松坂だが、当初は別の学校を志望していたという ©文藝春秋

ピッチャーではなく、バッターとしてプロを目指していた

全日本に選ばれていた中本牧の3人は、揃って横浜高校へ進むことを決めていました。だからブラジルで「一緒に横浜へ行こう」と誘われました。でも、世界大会で個人タイトルは獲りましたが、僕はピッチャーとしては、いいときはいい、悪いときは相変わらず、みたいな感じで、全日本でも最後はフジ（藤本厚志）が勝ち取った4番を狙っていました。

僕は3番とか5番で、もちろんフジのことは認めていましたけど、打つほうでフジに敵わないとは思っていませんでした。中学生なりにフジはプロに行くんだろうと思っていましたし、僕もバッターでプロに行くつもりでした。だから高校でフジとクリーンアップを打ちたいと思っていたんです。

結局、フジは江戸川南の（小谷野）栄一（のちに創価大からファイターズ）、絵鳩（隆雄、のちに創価大からヤマハ）と一緒に創価高校へ進んで3年春に甲子園へ出場しました。僕は、横浜に進んでからもバッターとしてプロへ行くことをあきらめていませんでしたよ。

なにしろ小学校の卒業文集に「プロでホームラン王になる」と書いて、卒業式では「100億円プレイヤーになる」とまで言っちゃってましたし、僕の中ではピッチャーとして三振を取るよりもバッターとしてホームランを打つ気持ちよさのほうが完全に上回っていましたからね。

「アイツは振りかぶる姿が様になってる」

ブラジルで世界最強のピッチャーになると寄せ書きに書いたのは、僕の中でピッチャーはやらなきゃいけない、エースにはならなきゃいけないという気持ちだったからで、プロへ行くのはバッターとしてだと思い続けていました。実際、横浜高校へ行ってからも渡辺（元智、監督）さんは、もし僕がピッチャーとしてモノにならなかったら、肩もいいし外野手でいけるだろう、と思っていたそうなので（笑）、可能性はあったんじゃないかな。

ただ小倉（清一郎、野球部部長）さんが「アイツは振りかぶる姿が様になってる」と言って、僕のことをピッチャーとしてしか見てなかったんです。僕は、子どものときに野球チームに入るきっかけになった代打ホームランとか、節目節目で覚えているのはピッチングよりホームランのことばかりなんですよね。

横浜にも、常盤がいて、小池もいて、浜松シニアから後藤（武敏、のちにライオンズ、ベイスターズ）も来て、錚々たるバッターが揃っていました。後藤は入学早々、ホームランを連発していましたし、僕がバッターとしてプロへ行くなら彼らより打てるようにならないとダメだ、と身近なところにラインを引いて考えていたんです。

後藤や小池、常盤より打って、ピッチャーをやりながら横浜の4番を打って、バッターとしてドラフト1位で指名される、というのが目標でした。少なくとも世界最強のピッチャーになろうと思って練習したことはありませんでしたね（笑）。

志望先は横浜高校でも、東海大相模でもなく…

僕はそもそも、高校は帝京へ行くつもりだったんです。中3の夏の日本選手権をいろんな高校の関係者が観に来ていることは知っていました。横浜からは小倉さん、帝京も前田（三夫、監督）さん、当時は関東一の小倉（全由、監督）さんも来ていました。

「僕が帝京にあこがれたのは、単純に…」

僕が帝京に憧れたのは、単純にユニフォームがカッコよかったからです。帝京っていう名前、漢字もカッコいいし、胸の“Teikyo”の横文字もカッコいい。

帝京に豊田（智伸、のちに青山学院大）さんという、僕より7つ上の江戸川南の先輩がいて、僕、リトルに入ったばかりの頃、「大輔は豊田に似てる」ってよく言われたんです。顔なのか雰囲気なのかよくわからないんですけど、豊田さんがいた帝京が当時、春と夏の甲子園へ出ていたので、帝京の試合はずっとテレビで観ていました。

豊田さんの代は夏の甲子園でベスト8まで勝ち進んで、優勝した大阪桐蔭に負けたんです。その翌年、三澤（興一、のちに早大からジャイアンツ）さんがエースになって春のセンバツで優勝した。

帝京は僕が中3のときも、決勝で星稜に勝って夏の甲子園で優勝しました。豊田さんをきっかけに帝京ってカッコいいなと思って、そこからずーっと帝京が好きで、強い帝京に憧れて、OBでもないのに今でも帝京には強くあってほしいと思っているんです。

進学先の候補は、帝京、横浜の他にも何校かありました。東海大相模、桐蔭学園、千葉も何校かあったと思うんですけど……東海大浦安だったかな。僕、とにかく縦縞のユニフォームが好きでした。

だから帝京以外だと東海大系列の高校に気持ちがいってましたね。中学時代に練習でグラウンドを使わせてもらった関東一にも行ったかな。そうやって、それぞれの高校の練習を父と一緒に見に行きました。

決め手になったのは……なんだろうな。球場の違いかな。帝京の野球部がグラウンドをサッカー部と半分ずつ使っているのは知っていたんですけど、実際に見て、こんな環境で練習して全国制覇を成し遂げたのかってビックリしたんです。グラウンドは横浜のほうに惹かれましたね。

あとはブラジルで良男、小池、常盤に誘われたことも大きかった。3人に「オレら、横浜へ行くから一緒に行こうぜ。浜松から後藤も来るし、お前が来たら絶対に甲子園じゃん」って（笑）。最終的には帝京か横浜で悩んで横浜にしましたけど、もし帝京に行っていたら、僕、バッターでプロに入ってたんじゃないですかね（笑）。

（石田 雄太／Number Books）