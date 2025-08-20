〈半世紀前に国際通貨体制を一変させたニクソン・ショックと、トランプ・ショック「7つの共通点」〉から続く

関税と安全保障を「武器」に、世界経済システムを自分たちへ有利なように改編しようとしているトランプ政権。いまから50年以上前、同じことを目論み、実行に移した大統領がいた。アメリカ第37代大統領リチャード・ニクソンである。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

文春新書『基軸通貨ドルの落日』の著者、中野剛志氏は、今回のトランプ・ショックと1971年の「ニクソン・ショック」との共通点を指摘している（＜半世紀前に国際通貨体制を破壊したニクソン・ショックと、トランプ・ショック「7つの共通点」＞参照）

また、その「ニクソン・ショック」に大きな影響を与えたのは、「新自由主義」というイデオロギーを信奉する一群だったことを、中野氏は本書で指摘している。

新自由主義的な政策により、1980年代の世界経済は、バブルの発生と、その破裂による金融危機を繰り返すようになる。その一方で労働者の賃金は抑圧され、所得格差が拡大していった。その結果、政治に対する不満や不信が高まり、各国でポピュリズムが台頭。それがトランプ政権の誕生につながったのだ。

その分析は『基軸通貨ドルの落日』に詳しいが、ここでは本書が提示する、新自由主義的な政策によって、働く者の賃金が抑えつけられるようになった構造について紹介する。

アメリカの製造業は「金融化」によって国際競争力を失った



©fotoco

新自由主義がもたらした変化は、変動為替相場制だけではなかった。

新自由主義は、完全雇用を重視したケインズ主義とは異なり、完全雇用よりも物価の安定（低インフレ）を優先する。

1970年代末は、第二次石油危機の影響により、高インフレとなっていた。1979年にFRB（連邦準備制度理事会）議長に就任した新自由主義者のポール・ヴォルカーは、このインフレを抑制すべく、極端な高金利政策を断行した。1979年には平均11.2％であった政策金利（フェデラル・ファンド金利）は、1980年には20％にも達したのである。

その結果、アメリカは深刻な不況に陥った。また、高金利とそれに伴うドル高により、アメリカの製造業は大きな打撃を受け、国際競争力を失った。その一方で、海外資本が高い金利を求めてアメリカの金融市場に大量に流入するようになった。加えて、アメリカ政府は、国内金融市場の規制緩和を実施したので、金融市場はいっそう膨張した。金融市場は著しく不安定化し、不確実性が高まっていった。変動為替相場制は、新自由主義の市場均衡理論を裏切って、大きく変動し、不確実性を増幅させたのである。

高金利に加えて、将来の不確実性が高いとなれば、企業は、長期的な利益を目指した投資が困難になり、より短期間で投資を回収し、かつ高いリターンを求めざるを得なくなる。つまり、資金を生産設備から金融資産へと振り向けるようになったのである。こうして、アメリカ経済では、金融部門の支配力が際立って肥大化していくこととなった。この現象は、「金融化（financialisation）」と呼ばれる。

金融化が進展した結果、企業の利益処分は、株主には有利に、労働者には不利に働くようになった。労働者の賃金上昇は抑制され、所得に依存する消費需要もまた低迷することになったのである。

生産性の向上よりも、安価な労働力を求めるようになった企業

新自由主義に基づく政策は、金融化と並行して、グローバリゼーションももたらした。このグローバリゼーションもまた、労働者に不利に働いた。

第二次世界大戦後から1970年代あたりまでの企業は、国内の労働コストの高さを克服するために、設備投資や技術開発によって、生産性を向上させようとしていた。しかし、グローバリゼーションが進んでくると、企業は、国内の労働コストを下げるため、設備投資や技術開発によって生産性を向上させるのではなく、海外から安価な財や労働力を輸入したり、安価な労働力を獲得できる外国に生産拠点を移転させたりするようになった。

こうなると、労働者の賃金上昇は抑圧されることとなる。労働組合が賃上げや雇用条件の改善を要求するならば、企業は、労働コストの低い外国へと生産拠点を移転させればよいからである。そう脅すだけでも、労働組合の賃上げ要求を抑えるのには十分である。グローバリゼーションは、労働組合を弱体化し、賃金抑制圧力を発生させたのである。

金融化とグローバリゼーションの効果は劇的であった。

（中野 剛志／文春新書）