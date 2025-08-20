今年5月10日、宮内庁は、心臓の精密な検査を受けるため、東大病院に入院されていた上皇さま（91）が無症候性心筋虚血と診断されたと発表した。

入院中、美智子さま（90）は3日続けてお見舞いされ、連日4時間以上を病院で過ごされた。今年1月に出版された歌集には――。（全2回の1回目／続きを読む）

夫の帰宅を願う、1人の女性

〈 三(み)日(か)の旅終へて還らす君を待つ庭の夕すげ傾(かし)ぐを見つつ〉

遡ること51年前。1人の女性が夫の帰りを待っていた。庭には、ほのかに光る月の色をたたえたユウスゲの花が、傾いだように咲いている。夫と出会った場所にも縁が深く、夫ともども愛してやまない花だ。



皇太子同妃両殿下（当時） 宮内庁提供

それから激動の半世紀が過ぎた。重い責務をようやく下ろした夫に心臓の異変が見つかり、入院することに。女性は3日、病院に通った。かつてと同様、その帰宅を願いながら――。

13年ぶりのご入院

2025年5月6日の午後。都心に雨が降りしきる中、上皇（91）と美智子さま（90）を乗せた1台の車が赤坂御用地の仙洞御所を出発した。向かった先は文京区・東京大学医学部附属病院。上皇にとって13年ぶりのご入院だった。

「4月中旬の定期検診で、心筋虚血の疑いがあることが判明。自覚症状はありませんでしたが、心電図で所見が認められ、仙洞御所での再検査の後に検査入院することとなりました。上皇陛下は、侍医からの説明を冷静に受け止めていらっしゃったといいます」（宮内庁関係者）

「無症候性心筋虚血」と診断された

上皇は心電図・X線・心エコー・冠動脈CTといった精密検査を数日間にわたって受診。その結果、「無症候性心筋虚血」と診断された。どのような症状なのか、桂川さいとう内科循環器クリニックの齋藤成達院長が解説する。

「『心筋虚血』とは冠動脈に血流がうまく行き届かず、一時的に心筋が酸素不足に陥る状態です。上皇陛下には症状が見られなかったそうですが、一般的には胸の痛みや重苦しさ、動悸、息切れといった症状が見られることが多いです」

上皇は2012年に狭心症の診断を受け、心臓の血流を改善するための冠動脈バイパス手術を東大病院で受けられた。2022年にも、血液の逆流を防ぐ弁がうまく閉じないことによる右心不全と診断されている。

美智子さまと4日ぶりのご帰宅

検査状況が案じられていた9日夜、小誌は皇室の医療体制の責任者である永井良三皇室医務主管に話を聞いていた。

――上皇陛下の状況は。

「すぐ発表しますから」

――お具合は大丈夫ですか。

「大丈夫」

永井医務主管がそう穏やかに頷いて見せたその翌日、上皇は検査入院を終えてご退院。お迎えにいらした美智子さまと共にお住まいの仙洞御所へと、4日ぶりのご帰宅を果たしたのだった。

迎えの車の中で、穏やかな微笑みを浮かべておられた上皇。去来していたのは安堵感だけではなく、隣に座る伴侶への感謝もあったに違いない。

「美智子さまは入院中も連日、病院を見舞われていました。上皇陛下と昼食を共にされ、午前から午後にかけて長時間続くすべての検査が終わるまで、4時間以上にわたって上皇陛下の側に寄り添い、身を案じておられたといいます」（前出・宮内庁関係者）

上皇は退院翌日には、お住まいの中で軽く歩く運動を再開されたという。

追憶の旅をなさってきた上皇夫妻

2019年の退位から早6年。それ以降、上皇は折に触れ、深く思い出に刻まれた地や人をたどる“追憶の旅”をなさってきた。そんな上皇の傍らには常に、美智子さまのお姿があった。

「コロナ禍でなかなか演奏会ができず、ようやく昨年、演奏を披露することができました。侍従の方にご案内をお送りしたところ、『あまり期待しないで』と言われていたのですが、本番2、3週間前に『お見えになりたい』と……」

そう振り返るのは、昨年7月に合唱組曲「祈りの花束」を演奏した北鎌倉女子学園OGの女声合唱団「クール百音」の担当者だ。

初演に、上皇ご夫妻が足を運ばれた

「祈りの花束」は2019年、ご夫妻と親交のあった作曲家の故・尾高惇忠氏がご成婚60周年を記念して作曲した。初演となった昨年7月、神奈川県横浜市のみなとみらいホール内にある客席数が500にも満たない小ホールに、上皇ご夫妻が足を運ばれたのだ。

「曲目の間に、上皇陛下が美智子さまに『次はこれだよ』と手元のプログラムをご説明されるお声が、舞台の方にもかすかに聞こえてきました」（同前）

災害などで延期になっていた日光への旅

昨年5月には上皇の疎開先で、学習院初等科5年生から終戦直前までの約1年間を過ごされた、栃木県日光市にある旧日光田母沢御用邸をご訪問。日光への旅は2015年以降、三度にわたって計画されたが、いずれも災害などで延期になっていた。日光田母沢御用邸記念公園の当時の所長で、ご夫妻を案内した梁木達夫氏が振り返る。

「上皇陛下は疎開中に暮らした建物の2階を指されて、美智子さまに『あそこで勉強していた』とお話しされていました」

ご夫妻がこの地を訪れたのは2001年以来。当時、疎開時に庭にあったイチイの木を懐かしんでおられた上皇は、美智子さまのご提案で、同じ場所にイチイの苗木を植樹されていた。

ご夫妻は23年ぶりとなるご訪問で、4メートル近くに育ったイチイの木に目を留められた。上皇は「ずいぶん伸びているね」と感慨深げだったという。

だが昨年10月、美智子さまがアクシデントに見舞われる。仙洞御所内で転倒され、右大腿骨を骨折されたのだ。東大病院に入院して手術を受けられるほどの怪我だった。

手術の翌月に上皇と弔問

それでも美智子さまが、上皇の傍から離れることはなかった。退院後、リハビリの最中だった、昨年11月のこと。美智子さまは三笠宮妃百合子さまが101歳で逝去されたことを受け、上皇とともに三笠宮邸を弔問に訪れられたのだ。皇室番組の放送作家、つげのり子氏が語る。

「美智子さまは杖を使われ、上皇陛下の腕もお借りになりながら、ゆっくりとご自分の足で歩かれていました。『早く回復して、上皇さまをお支えしたい』という強いご意志を感じました。そんな美智子さまに腕をお貸しになった上皇陛下のお姿からは、お2人が一心同体となって支え合いながら日々を暮らしているご様子が窺えました」

まるで比翼の鳥のように、上皇を支え抜かれるご覚悟――。

