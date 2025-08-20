今年5月10日、宮内庁は、心臓の精密な検査を受けるため、東大病院に入院されていた上皇さま（91）が無症候性心筋虚血と診断されたと発表した。

【画像】「惚れ惚れする美しさ…」繊細なデザインがあしらわれた上品なドレスをお召しになられた、若かりし頃の美智子さま

入院中、美智子さまは3日続けてお見舞いされ、連日4時間以上を病院で過ごされた。今年1月に出版された歌集には――。（全2回の2回目／はじめから読む）



2024年10月20日、美智子さま90歳の誕生日に際して公開された上皇ご夫妻のお写真 宮内庁提供

（初出：「週刊文春」2025年5月25日号。年齢、肩書は当時のまま）。

◆◆◆

2025年1月、美智子さまは歌集「ゆふすげ」を上梓された。昭和から平成にかけて詠まれながらも未発表だった美智子さまの歌をまとめたものだ。発行部数は10万部を超え、歌集としては異例のベストセラーとなっている。

出版を進言したのが、皇室の和歌の相談役で宮内庁御用掛を務める歌人の永田和宏氏だ。永田氏が明かす。

「未発表の歌の中には、日常でふっと感じたことが詠まれた秀歌がたくさんありました。美智子さまはこれまで“皇后陛下の御歌”という形で歌集を出されていたのですが、1人の歌人として素晴らしい歌を詠まれていたので、“美智子”という名前で出すのが良いと強くお勧めしました」

永田氏が美智子さまの歌に見出したのは、皇太子妃や皇后としてではなく、1人の女性としての等身大の心情だった。

自分の亭主を自慢する“惚気”の歌

例えば、上皇が皇太子だった時代に詠んだ一首。

〈 暁(あかつき)の色をもちたるハゼの名を和名アケボノと君なづけましき〉

「研究者としても一流の皇太子殿下が、ハゼの新しい種を見つけて、自分で名前を付けられた。そのことを誇らしく思い、周りに伝えたいという思いがあふれています。自分の亭主を自慢する、いわば“惚気(のろけ)”の歌なのです」（同前）

天皇皇后として国民の象徴であり続けた2人に、ただの一組の夫婦としての瞬間が垣間見える。そんな愛の歌を、美智子さまは秘かにしたため続けていた。

〈 まなこ閉(と)ざしひたすら楽したのし君のリンゴ食(は)みいます音(おと)を聞きつつ〉

永田氏は、この歌の中にほのぼのとした愛情と、歌人としての力量の両立を見ることができるという。

「横で夫がおいしそうにリンゴを食べている、その音を目を閉じて聞いているだけで楽しい。夫が何をするにも楽しいと感じられるという、『御馳走さま』という感じの歌です。

この歌は、五七五七七の韻律から外れた、破調のリズムになっている。しかし読んでみると、美智子さまの心の躍りが読む側にも伝わってくるような心地よいリズム感があります。長く歌を詠んでこられたことで、自分の呼吸を獲得しておられる。非常に巧みな歌でもあるのです」（同前）

ユウスゲは夫妻の思い出の花

歌集のタイトル「ゆふすげ」は、いくつかの候補から美智子さまが選ばれた。ユウスゲを詠んだ冒頭の一首も、同書に収録されたものだ。

「上皇陛下はあるがままのお庭がお好き。特に、庭のユウスゲの花を気に入っておられました」（宮内庁庭園課OB）

ユウスゲは、上皇と美智子さまが最初に出会った軽井沢の地に群生していた花でもある。皇太子時代に軽井沢の住民から贈られたユウスゲの種を、ご夫妻は庭で大切に育て続けてきた。

歌集の第1刷発行日は…

元軽井沢町長の佐藤雅義氏が語る。

「2003年、軽井沢のユウスゲが減少していることを知ったご夫妻は、それから6年もの間、長女の清子さんと御所の庭で育ったユウスゲの種を軽井沢へ贈ってくださいました」

退位後、ご夫妻のお住まいは皇居から高輪の仮御所、そして現在の仙洞御所に移ったが、いつも庭にはユウスゲが植えられた。

夫妻がともに愛した花の名を冠した、1人の歌人としての歌集。刊行されたのは今年1月だが、奥付をみると、第1刷の発行日は昨年の12月23日。最愛の夫の誕生日である。

「ちょうどその時期が発行日になりそうだったので、それなら、と。侍従とやり取りする中でご提案を受けました」（前出・永田氏）

美智子さまの人生の大きなテーマ

皇室番組の放送作家、つげのり子氏が言う。

「美智子さまは上皇陛下からのプロポーズをお受けになった際、『公的なお立場が最優先』というご姿勢に胸を打たれて結婚を決意されたそうです。それ以来、陛下をお支えすることが人生の大きなテーマになったのだと思います。美智子さまにとっては今も、陛下に寄り添われるという命がけの旅の最中なのではないでしょうか」

「ゆふすげ」には2003年、上皇が前立腺がんの手術を終えて一時退院した際の美智子さまの歌も収められる。

〈 幾(いく)度(たび)も御(おん)手(て)に触るれば頷きてこの夜は御所に御(ぎよ)寝(しん)し給ふ〉

御所に帰って来られた上皇の手をさすり、まるで母親のように眠りにつくのを見守られる美智子さまの“究極愛”。ご夫妻は今年8月下旬にも、出会いの地である軽井沢を約1週間、訪問される予定だという。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年5月22日号）