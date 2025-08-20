M!LK、ツアー中の衝撃エピソード暴露＆リーダー吉田仁人にクレームが殺到!? 疾走感あふれる青春応援歌も披露
5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（佐野勇斗、塩崎太智※崎＝たつさき、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）が20日放送のフジテレビ『週刊ナイナイミュージック』（毎週水曜 後11：00〜後11：30）に出演する。
【番組カット】爽やかな制服姿で登場！ナインティナインの話に笑顔をみせるM!LK
イイじゃん“で大ブレイクし、SNSでの総再生回数22億回を超え、今勢いにノっている５人組ダンスボーカルグループM!LKが登場。ロケ後やツアー中の衝撃エピソードをメンバーが暴露したり、リーダー吉田仁人にクレームが殺到したりする一幕も…。そして疾走感あふれる青春応援歌『アオノオト』を披露する。
さらにはSKY-HIが登場し、BE:FIRSTやHANAが所属する「BMSG」に他事務所のタレントが初潜入。社内にレコーディングスタジオやジム、露天風呂まで完備する超豪華な施設を公開する。矢部がレコーディングを体験したり、所属アーティストが24時間いつでも使えるジムで、SKY-HIが日頃行っているトレーニングメニューに岡村が挑戦する。露天風呂まで堪能し、会議室に向かうとラッパーのedhiii boiに遭遇。そして魂を揺らす逆転アンセム『At The Last』を披露する。
【番組カット】爽やかな制服姿で登場！ナインティナインの話に笑顔をみせるM!LK
イイじゃん“で大ブレイクし、SNSでの総再生回数22億回を超え、今勢いにノっている５人組ダンスボーカルグループM!LKが登場。ロケ後やツアー中の衝撃エピソードをメンバーが暴露したり、リーダー吉田仁人にクレームが殺到したりする一幕も…。そして疾走感あふれる青春応援歌『アオノオト』を披露する。