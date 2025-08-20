杉良太郎の妻・伍代夏子 （C）ORICON NewS inc.

　歌手の伍代夏子（63）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。ヘアスタイルを肩上ボブにイメチェンしたショットを公開した。

　伍代は「なんとなく髪切っちゃいました〜」と書き出し、これまでのロングヘアをバッサリカットしたボブ姿を披露。「軽〜い　でも…いつもの着物ヘア結えるかなぁ…まいっか」とつづり、ビール片手にほほ笑んだ。

　この投稿には「えええええ〜っ」「ますます若くなられたと思います」「着物ヘアがどんな感じになるのか楽しみ」「思わず叫びました」との反響が寄せられている。