伍代夏子、肩上ボブに髪“バッサリ”「えええええ〜っ」「ますます若くなられた」
歌手の伍代夏子（63）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。ヘアスタイルを肩上ボブにイメチェンしたショットを公開した。
【写真】雰囲気ガラリ!!肩上ボブに大胆カットした伍代夏子
伍代は「なんとなく髪切っちゃいました〜」と書き出し、これまでのロングヘアをバッサリカットしたボブ姿を披露。「軽〜い でも…いつもの着物ヘア結えるかなぁ…まいっか」とつづり、ビール片手にほほ笑んだ。
この投稿には「えええええ〜っ」「ますます若くなられたと思います」「着物ヘアがどんな感じになるのか楽しみ」「思わず叫びました」との反響が寄せられている。
【写真】雰囲気ガラリ!!肩上ボブに大胆カットした伍代夏子
伍代は「なんとなく髪切っちゃいました〜」と書き出し、これまでのロングヘアをバッサリカットしたボブ姿を披露。「軽〜い でも…いつもの着物ヘア結えるかなぁ…まいっか」とつづり、ビール片手にほほ笑んだ。
この投稿には「えええええ〜っ」「ますます若くなられたと思います」「着物ヘアがどんな感じになるのか楽しみ」「思わず叫びました」との反響が寄せられている。