ヒルトン名古屋は、「秋の森のプライベートテーブル」ビュッフェを8月21日から11月5日まで提供する。

50種類以上のメニューが登場する。メープルとディジョンマスタードが香ばしい「サーモンのメープル＆ディジョンマスタードベイク クラッシュナッツ添え」、いちじくとバルサミコ酢で深みを加えた「ポークベリーの煮込み イチジクとバルサミコ風味 蒸しパンにはさんで」、花椒の刺激的な辛さがやみつきになる「ビーフタリアータ 花椒風味」、「エビのフリットとパンプキンのガレット 芳醇ブルーチーズソース」、「里芋ときのこのマカロニグラタン」など、秋の味覚を楽しむことができる。

デザートには「マロンショートケーキ」「葡萄と洋梨のタルト」やホテルメイドの「アイスキャンディー」など、旬のフルーツをふんだんに使用したスイーツを用意する。土日祝日限定で、目の前で絞り出すヨーロッパ産栗を贅沢に使用した「欧風栗の生絞りモンブラン」も登場する。

場所はオールデイダイニング「インプレイス 3-3」。時間はランチが午前11時半から午後2時まで。ディナーが午後5時半から9時まで（料理提供終了は8時半）。ディナーは午後5時半、6時、6時半、7時開始の90分制となる。

料金はランチが平日（土日祝）大人5,500円（6,500円）、6歳から12歳3,000円（3,500円）、0歳から5歳無料（無料）。ディナーが平日（土日祝）大人5,800円（6,800円）、6歳から12歳3,500円（3,500円）、0歳から5歳無料（無料）。税・サービス料込。