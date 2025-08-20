ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東武東上線が運転再開…成増駅敷地内の人立ち入りで、池袋―小川町間… 東武東上線が運転再開…成増駅敷地内の人立ち入りで、池袋―小川町間で一時運転見合わせ 東武東上線が運転再開…成増駅敷地内の人立ち入りで、池袋―小川町間で一時運転見合わせ 2025年8月20日 6時21分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ２０日午前５時２０分頃、東武東上線の成増駅で立ち入り禁止区域内に人が立ち入った。 東武鉄道は安全確認のため、同線の池袋―小川町駅間の上下線で運転を見合わせていたが、午前６時５０分、全線で運転を再開した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 南海トラフ「巨大地震警戒」、１週間の事前避難５２万人超…１６都県に指定地域 大仙市の９３歳死亡、同居の５１歳長男を殺人容疑で逮捕…刃物傷が複数 投票所行ったら投票済み、なりすまし投票が参院選の有効票に…「ネット動画見て思いついた」男を書類送検 関連情報（BiZ PAGE＋） 仏壇, 海, 介護タクシー, 射出成形機, 横浜, ダイス, 伊東市, 神事, 在宅医療, 訪問介護