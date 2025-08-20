東武鉄道

写真拡大

　２０日午前５時２０分頃、東武東上線の成増駅で立ち入り禁止区域内に人が立ち入った。

　東武鉄道は安全確認のため、同線の池袋―小川町駅間の上下線で運転を見合わせていたが、午前６時５０分、全線で運転を再開した。