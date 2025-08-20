巨人１５―２ヤクルト（セ・リーグ＝１９日）――巨人がいずれも今季最多の２０安打、１５得点で大勝。

一回に丸の２ランで先行。中山が二回にソロ、三回に２ランを放つなど得点を重ねた。ヤクルトは投手陣が崩れた。

巨人の丸は４月で３６歳になった。数々の名打者たちが、打った感覚と実際の打球の「ズレ」を感じ始めるとされるベテランの領域だ。だが、丸は「（ズレは）あんまりない」とあっけらかんとしている。「別に球が速く見えることも、変化球が消えるとかもない」。今季初の３番に座ったこの夜、その言葉を証明した。

一回、内角直球を右翼席に運ぶ２戦連発の先制２ラン。「コンパクトに、きれいに回転して打てた」。三回はチェンジアップを右前打、五回も同じ球種を中越え二塁打とした。

迎えた七回。３番手・長谷川の直球を振り抜くと、打球は右中間を真っ二つ。速度を緩めず二塁を蹴り、頭から三塁に滑り込んだ。ユニホームを真っ黒にして初のサイクル安打を達成し、「まさかこの年で達成できるとは」と破顔した。

広島時代、金本知憲、新井貴浩ら先輩も通ったジムで体をいじめ抜くのが、オフの定番だった。「本当に憂鬱（ゆううつ）だった。下半身トレーニングの日なんて、朝起きた瞬間に『今日は下半身か……』って」。いつも体は筋肉痛だったが、歯を食いしばって１１年通い詰めた。

「若い時からの貯金が、まだ自分の中にはある」。データを精密に読み解く理論派としても知られるが、正確なスイングを再現し続ける衰え知らずの肉体があってこそだろう。

対中日３連戦が終わった１３日の夜、帰路に就いたのは日付が変わる少し前だった。「今日もやってきた。筋肉痛がこないとトレーニングしたって（脳に）認識されないので」。絶え間ない努力の積み重ねが、プロ１８年目での快記録を生んだ。（財津翔）

巨人・阿部監督「（３番に丸を起用したのは）今状態がすごくいいし、走者がたまったところでかえしてほしかった。（４勝目の戸郷は）いい投球をしてくれた。何か（復調の）きっかけにしてくれればいい」