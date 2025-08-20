54歳・年収200万円浪費家男性「積立投資をしていなければマズいことなっていたと思う」
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、父、母
▼金融資産
年収：200万円
金融資産：現預金約20万円、リスク資産約200万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：約200万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・たわらノーロード日経255／2020年頃から
・インデックスファンドNASDAQ100／2023年頃から
2020年頃から積立投資を続けてきたという今回の投稿者。
投資額は、たわらノーロード日経255に「月2万円から。現在月1万円」、インデックスファンドNASDAQ100に「月1万円」をベースに、適宜金額を調整してきたとのこと。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については、たわらノーロード日経255が「元本約120万円→運用益込約157万円」、インデックスファンドNASDAQ100は「元本約56万円→運用益込約78万円」と、積み重ねがしっかりと利益を生み出している様子です。
「いずれも運用益は出ているのだが、出費のペースが早く、資産が増えていかない。投資信託をしていなければ、もっとまずいことになっていたと思う。出費を抑えることができれば」とあります。
しかしながら前述のように「出費が高額になってしまう」のが悩みの種で、積み立てたリスク資産を「貯蓄がなくなってきてしまった時に引き出した」経験もあると言います。
それを踏まえて「毎月の給料の10％の投資額に抑えておいた方が実生活での負担は少ない感じはある」と所感を述べておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
54歳・年収200万円派遣・契約社員男性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は茨城県に住む54歳男性の資産運用エピソードを見ていきます。
54歳・年収200万円派遣・契約社員男性の思う積立投資のメリットは？積立投資を始めてよかった点として、「金融の勉強をするようになった。定期預金では味わえない運用益が出るところはよいと思った」とコメント。
