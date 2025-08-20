◇第107回全国高校野球選手権大会(19日、甲子園球場)

夏の甲子園は19日、準決勝へ進んだ4チームが決定しました。

第1試合は山梨学院(山梨)が13安打11得点の猛攻で京都国際(京都)に勝利し、夏は初の4強入り。1点を追う2回、横山悠選手(3年)が同点弾を放つなど、この回5安打でたたみかけ一挙5点。その後も攻撃の手を緩めることなく得点を重ね快勝しました。前回王者の京都国際は、エースの西村一毅投手(3年)がつかまり、夏連覇とはなりませんでした。

第2試合は日大三(西東京)が関東第一(東東京)との“東京対決”に勝利。4回、1アウト1、3塁で代打・豊泉悠斗選手(3年)のタイムリーなどで3点を先制すると、5回には4番の田中諒選手(2年)のソロアーチなどで2点を追加。投げては山口凌我投手(3年)と近藤優樹投手(3年)の継投で7年ぶりの準決勝進出を決めました。前回大会準優勝の関東第一は、2年連続の4強入りとはなりませんでした。

第3試合は県岐阜商(岐阜)が横浜(神奈川)に延長11回サヨナラ勝利。4-4の同点で延長タイブレークに突入すると、10回には互いに3点ずつ取り合う展開。それでも11回裏2アウト1、3塁の場面で、4番・坂口路歩選手(3年)がレフト前へサヨナラタイムリーを放ち、死闘を制しました。敗れた横浜は春夏連覇に届きませんでした。

第4試合は沖縄尚学(沖縄)が東洋大姫路(兵庫)との接戦を制し、初の夏ベスト4へ進出。2回にノーアウト満塁のチャンスをつくると、伊波槙人選手(3年)のタイムリーヒットなどで2点を先制。3回に先発の新垣有絃投手(2年)が東洋大姫路の桑原大礼選手(3年)にソロを浴びますが、6回までその1失点と好投。7回以降はエースの末吉良丞投手(2年)が相手打線を無失点におさえ、1点差で逃げ切りました。敗れた東洋大姫路は9回2アウト満塁の好機をつくるもあと一本が出ませんでした。

準々決勝後に抽選が行われ、準決勝のカードが決定。21日の第1試合は日大三と県岐阜商、第2試合は沖縄尚学と山梨学院が激突します。

▽日程と結果

◆準々決勝(19日)

山梨学院(山梨)11-4京都国際(京都)

日大三(西東京)5-3関東第一(東東京)

県岐阜商(岐阜)8-7横浜(神奈川)

沖縄尚学(沖縄)2-1東洋大姫路(兵庫)

◆準決勝(21日)

日大三(西東京)vs県岐阜商(岐阜)

沖縄尚学(沖縄)vs山梨学院(山梨)

◆決勝(23日)