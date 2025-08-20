【英インターナショナルS】ダノンデサイルは4番ゲートから発走
8月20日（水）に、イギリスのヨーク競馬場で行われるインターナショナルステークス（G1）の出馬表が発表された。
●インターナショナルステークス（G1）
第4レース：3歳以上 芝2050m・左
JRA発売レース
【英インターナショナルS】ダービー馬ダノンデサイル参戦…8月20日深夜に生中継20日夜発走
発走予定時刻：日本時間8月20日（水）23時35分（現地時間15時35分）
発売開始時刻：日本時間8月20日（水）7時00分
・出走予定JRA所属馬
ダノンデサイル（牡4・栗東・安田翔伍厩舎）
馬番：1
バーキャッスル
せん5・61・R.ハヴリン
A.ファーブル
ゲート番：6
馬番：2
ダノンデサイル
牡4・61・戸崎圭太
安田翔伍
ゲート番：4
馬番：3
オンブズマン
牡4・61・W.ビュイック
J＆T.ゴスデン
ゲート番：5
馬番：4
シーザファイア
牝4・59.5・O.マーフィー
A.ボールディング
ゲート番：2
馬番：5
ダリズ
牡3・57.5・M.バルザローナ
F.グラファール
ゲート番：1
馬番：6
ドラクロワ
牡3・57.5・R.ムーア
A.オブライエン
ゲート番：3