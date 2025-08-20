「地銀株が急上昇」そのウラで暗躍する「デービッド・アトキンソン氏の元部下」の正体…人呼んで「地銀再編の伝道師」のヤバい腕力

地銀特化ファンド「ありあけキャピタル」とは？

再編期待を背景に、地銀株がにわかに活況を呈している。

「バリバリの再編論者」とされる伊藤豊長官（1989年旧大蔵省）の下、金融庁が経営統合を促す制度整備を進めているほか、「当局の別動隊」（業界筋）とされる地銀特化の投資ファンド「ありあけキャピタル」が投資家の期待を煽っているからだ。

ありあけの代表取締役兼最高投資責任者（CIO）を務める田中克典氏は「地銀が地域経済に必要な金融機能を提供するには、総資産20兆円規模が必要だ」などと、当局を代弁するかのようなご託宣をしきりに発信。

これにつられて他のファンドなども、「再編予備軍」と言える総資産5兆〜10兆円規模の地銀株に投資マネーを注ぎ込み、昨年来の株価上昇率が50％を上回る地銀も出るなど、ブームの様相を呈する。

市場と当局から「十字砲火」を浴びる地銀各行は、再編を検討せざるを得ない状況に追い込まれている。

ゴールドマンで「アトキンソン氏の部下」だった

市場で注目を集める、ありあけの田中氏は米投資銀行ゴールドマン・サックスの銀行アナリスト出身。平成金融危機時に、日本政府に対して銀行の不良債権処理を厳しく迫ったデービッド・アトキンソン氏（現小西美術工藝社社長）の部下だったことで知られる。

アトキンソン氏はその後、菅義偉元首相の経済政策の指南役を務めるなど永田町や霞が関にも影響力を持つ存在となったが、田中氏も師のひそみに倣ったか、伊藤長官を含む金融庁幹部と太いパイプを持つのが強みだ。

2020年には「アクティビストと一線を画し、対話型のアプローチで地銀の企業価値向上を図る」とぶち上げて、ありあけを創業。

これまでに北國銀行を傘下に持つ北國フィナンシャルホールディングス（石川県金沢市）や、山口銀行などを傘下に持つ山口フィナンシャルグループ（山口県下関市）、愛媛銀行（愛媛県松山市）、スルガ銀行（静岡県沼津市）、滋賀銀行（滋賀県大津市）など10行程度に投資してきた。

市場で名をとどろかせたのが、2022年秋から投資を始めた第二地銀、千葉興業銀行のケースだ。

「利益最大化」のため、どこまでも冷徹

ありあけは、2024年末までに千葉興銀株を銀行法上の規制がかかる上限20％まで買い上げた上で、経営改善策を巡り梅田仁司頭取ら経営陣と対立したことを奇貨として、千葉興銀側が最も嫌がっていた千葉銀行に持ち株を売却。

約120億円もの利益を上げるとともに、同一県内地銀による再編のお膳立てをまんまと成し遂げた。哀れ、千葉興銀は総資産で6倍以上も格差のある千葉銀に飲み込まれる流れとなっている。

「対話型アプローチ」の表看板をあっさりとかなぐり捨て、キャピタルゲインの最大化を追求する冷徹とも言える田中氏の姿勢に、地銀界は戦々恐々の体だったが、人口減少時代に対応して地銀再編を加速させたいのが本音である金融庁は、ありあけの活躍ぶりを歓迎した。

この一件で有名となった田中氏は、マスコミなどのインタビューに度々登場し、「地銀再編の伝道師」のように振舞っている。

日銀の利上げで「金利のある世界」に移行したことなどを根拠に「地銀の総資産が20兆円規模になれば、総資産利益率（ROA）0.5％で純利益が1000億円となる。株価収益率（PER）が地銀の目安の10倍で評価されれば、時価総額1兆円を達成できる」などと喧伝。アナリスト出身らしく再編の基準として「20兆円」という数字を挙げて、投資家の買い意欲を刺激した。

さらに、この基準に照らして、現在上場する地銀73行・グループを約3分の1（24行・グループ）に集約するシナリオまで提起する念の入れようだ。

もちろん究極の狙いは、すでに保有している地銀株を再編をテコに高値で売り抜けることなのだろうが、各行にとって厄介なのは、田中氏の背後に金融庁の威光が見え隠れしていることだ。

金融庁にとって「願ってもない展開」

実は、金融庁の伊藤長官は、前任の監督局長時代から地銀各行の頭取を呼び出しては「持続可能なビジネスモデルに関する対話」と称して再編を促してきた。

「今のオーバーバンキング状態のままでは、地銀の経営は先細るばかりで、地域経済の活性化に不可欠な金融サービスを提供できなくなるほか、やがては収益があげられなくなり、行き倒れて金融システム不安を招きかねない」と危機感を募らせているからだ。

だが、「地方の殿様」として君臨した過去の栄光を引きずる頭取は少なくなく、伊藤氏の働き掛けは奏功していないのが実情だ。

金融庁は不祥事に対する行政処分などで強力な権限を持つとは言え、再編に関しては、不良債権を膨らませ過小資本に陥るようなケースでなければ、強制的な手段には打って出られない。そこで「市場の圧力」を頼みの綱とするようになった。

東京証券取引所は上場企業に対してPBR（株価純資産倍率）1倍割れの早期解消を迫っているが、金融庁はこれにより、約6割がPBR0.5倍にも届かない上場地銀・グループの再編圧力が生まれると期待している。加えて、ありあけのようなファンドが「資本の論理」で合従連衡を誘導してくれることは、願ってもない展開だろう。

伊藤長官は「バブル崩壊後の金融行政に残された最後の宿題」と言われる地銀再編を成し遂げ、自らのレガシーにしたいと執念を燃やしている。そのための環境整備として、公的資金による資本注入制度と、経営統合時のコストの一部を補助する支援制度の拡充を柱とした「地域金融力強化プラン」を年内に策定する方針だ。

金融庁・東証・ファンドによる三位一体の包囲網を前に、再編を迫られる地銀各行はヘビに睨まれたカエルの心境か。

