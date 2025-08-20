未経験から月収100万円も夢じゃない…「不動産エージェント」で稼ぐ4つの方法【副業も可能】

「月収100万円も夢じゃない」──いま不動産業界で注目を集める「不動産エージェント」をご存知だろうか？ 従来の不動産営業マンとは異なり、個人が不動産会社と業務委託契約を結んでフルコミッション制で働く新しいスタイルだ。未経験からでも参入可能で、中には年間粗利8000万円を稼ぐ女性エージェントも。ただし成功の裏には綿密な準備と戦略が必要となる。著書に『最大1000万円の損を防ぐデジタル時代の家選び』がある不動産の専門家・沖祐生氏が詳しく解説する。

そもそも、不動産エージェントとは何か？

不動産界隈で最近よく聞かれるようになった不動産エージェントとは、不動産の営業の仕事を希望する個人が不動産屋と業務委託契約を締結して、フルコミッションで不動産の営業の仕事をすることだ。

不動産エージェントが対応をする不動産の営業の仕事内容は、不動産エージェント契約を行う不動産屋や契約内容によって変わる。不動産売買・不動産賃貸・不動産管理・不動産コンサルなど多岐に渡る。注意したいのは、よく広告で見る、「コミッション90%」というのは一見、報酬の割合が高くそそられるが、箱を開けてみると、さまざまな条件をクリアしなければならない。

例えば

・お客様の物件案内、接客、契約、物件の決済・引渡しを全て対応する必要がある

・宅地建物取引士資格を保有していなければいけない

・不動産会社で正社員として不動産売買の営業経験を3年以上経験している

・独自の研修制度の受講しなければいけない

など。

言われてみればあたりまえだが、どこの不動産エージェント会社でもコミッションが高くなればなるほど、不動産エージェント側で対応しなければいけない業務は増えるし、リスクも上がる。

いきなり全ての業務に対応するのは不安だという方は、コミッションの低い20%ほどの条件で開始することで業務とリスクを減らせる。コミッション20%ほどの場合、お客様の紹介のみ又は物件の案内までの対応で良いケースが多い。

繰り返しになるが、不動産エージェントはフルコミッションのため、もちろん完全成果主義ではあるが、どこの不動産屋からサポートを受けるかによってサポート体制はまったく違うので、注意が必要だ。

初心者から不動産エージェントになるための事前準備

まずは、不動産業界未経験の初心者の方がプロの不動産エージェントになるための事前準備について解説する。ここで解説することがすべてではないが、必ず取得いただきたい資格とおすすめの資格を紹介する。

・普通自動車第一種運転免許は必須

不動産エージェントとして活動するためには、車の運転はできた方が良い。ほとんどの方は取得しているかと思うが、 普通自動車第一種運転免許は取得して車を保有もしくはレンタカーを活用できるようにしておこう。

・国家資格の宅地建物取引士資格を取得

宅建士の資格がなくとも不動産エージェントの活動はできるが、取得しておいた方が間違いなく良い。理由は、対応できる業務幅が広くなる・信頼構築に繋がる・報酬割合が増えるなどのメリットがあるからだ。

・FP2級の資格はおすすめ

ファイナンシャルプランナー(FP)の2級の資格はおすすめ。理由は不動産以外にも幅広い知識を身につけられて、お客様対応の際に幅広く対応できるようになるからだ。不動産屋の営業マンで取得している方が多い人気の資格だ。

・不動産売買の実務を覚えるなら「不動産キャリアパーソン」の資格を取ろう

個人的に初心者から不動産エージェントを目指す方には必ず取得いただきたい資格が不動産キャリアパーソンだ。この資格は公益社団法人宅地建物取引業協会という規模の大きな不動産関連団体が認定している資格で、テキストや動画を通して、不動産業界未経験の方でも不動産売買実務等の知識をインプットしやすいものとなっている。まず手軽に不動産売買実務等の知識をインプットされたい方はこの資格から勉強することをおすすめする。

・不動産賃貸仲介と不動産管理の実務を覚えるなら「賃貸不動産経営管理士」の資格を取ろう

見出しの通りだが、不動産賃貸仲介と不動産管理の実務を覚えるなら「賃貸不動産経営管理士」の国家資格を取得しよう。宅建士のように独占資格ではないが取得をすることで信頼構築しやすくなる。あくまでも個人的な意見だが、後々、独占業務が設けられるかもしれない。

初心者から不動産エージェントになる5つの方法

ここでは、実際に不動産業界未経験の初心者の方がプロの不動産エージェントになるための具体的な方法を解説する。

(1)不動産屋に就職して経験を積んでから不動産エージェントになる

それはそうだろ！という話だが、やはり不動産屋での営業実績はお客様・取引先・同じ職場の方からして安心材料となる。インプットも重要だがそれ以上にアウトプットがより重要になる。ただ、どこの不動産屋でも良いわけではなく、大手不動産会社・急成長している不動産会社・半年以内には接客から決済まですべてまかせてもらえる環境のある不動産会社で経験を最低3年ほど経験を積むのがおすすめだ。

(2)サラリーマン＋不動産エージェントとして副業から始める

いきなり、不動産エージェントになる！といっても不安な気持ちもわかる。そこで、まずは、今働いている会社に勤めながら、副業として不動産エージェントになることをおすすめする。給与所得を得ながらもまずは1円を稼ぐ。半年経っても1円も稼げないのであれば、不動産会社に転職・不動産エージェント以外の不動産調査代行やライターなどの不動産関係の副業から始める・不動産投資から始めてみることをおすすめする。

(3)不動産エージェントになるためのサポートを受けてから不動産エージェントになる

直近1年〜2年で不動産エージェント制度を取り入れる不動産屋が全国で急増している。少なくとも不動産売買等の実務を実践でサポートを受けられる環境を選択すると良いだろう。

(4)不動産調査代行の副業で経験を積んでから不動産エージェントになる

不動産調査代行を依頼する会社とは、不動産調査代行をあっせんする会社と不動産屋なので、どちらかから依頼を受ける必要がある。難易度が低いのは不動産調査代行をあっせんする会社のため、不動産調査代行の副業を希望する方はまずは申し込みをしてみると良いだろう。ただ、条件として宅建士資格を条件にしている会社もあるので、宅建士を保有していない方はまずは取得する必要がある。

報酬は不動産の調査内容にもよるが1回あたり約1万円〜3万円だ。小遣い稼ぎかつ不動産売買の調査業務を実践形式で学べるのはとても良い機会である。

(5)不動産大家として経験を積んでから不動産エージェントになる

初心者から不動産エージェントになる前にまずは不動産投資から始めるのもおすすめである。理由は、不動産投資をすることで、不動産の買主と売主の立場で何をするかイメージできる様になるからだ。また、売買仲介の営業マンにサポートを受けながら売買仲介を学ぶこともできる。さらに不動産管理業務と賃貸仲介業務を不動産屋へ依頼をすること、どこの不動産屋へ依頼するかにもよるが、不動産管理業務と賃貸仲介業務を学ぶこともできる。

不動産投資家にとっては、不動産仲介取引の営業経験がなくとも不動産エージェントとして営業活動をすることは、実はそこまでハードルは高くない。

初心者からでも月収100万円を稼ぐ4つの方法

不動産エージェントの登録をしてから、実際にお金を稼ぐ、さらにはどうしたら月収100万円を稼げるのか不安を感じるという方は多いはず。具体的な方法を解説しよう。

・不動産大家のコミュニティをつくる

まずは、コミュニティづくりが重要だ。ただ単に学生のような飲み会だけを開催するようなコミュニティをつくるのではなく、不動産大家が集まり切磋琢磨できるコミュニティをつくることが必要だ。

切磋琢磨できるコミュニティとは、会員同志が経験に基づいた空室対策・不動産購入の決め手・成功事例や失敗事例・水面下の不動産情報の共有などを通して、会員全員が高め合える集まりのことだ。

・本業の○○×不動産エージェントを掛け合わせる

不動産エージェントになる上で、過去の経験を活かせることが多い。例えば、こんな方がいる。リフォーム会社でのリフォーム営業の経験があり、サラリーマンとして働きながら不動産投資を開始して、その後、不動産エージェントに登録して活動開始。

過去のリフォーム営業の経験を活かして、自身の戸建をリフォームする際にDIYを行い、リフォーム費用の削減。そして、不動産エージェントの活動ではお客様の接客時にリフォームの知識を活かしたり、不動産買取査定をする際にリフォーム費用を削減できるため、他社より高く買取金額を提示したりすることができている。

他にも行政書士・弁護士・不用品回収・建物解体・パーソナルトレーナー・美容師・不動産大家などいろんな方が不動産エージェントとして活動している。

・「源泉営業」に特化した営業を行う

不動産業界未経験で、個人宅の源泉営業(個人宅への飛び込み営業)のみで、年間粗利8000万円を稼ぐ30代の女性がいた。私がその女性から直接聞いた話ではあるが、年間粗利数百万円単位を稼ぐ、不動産業界未経験の不動産エージェントは周りにそれなりにいる。

源泉営業とは個人宅の飛び込み営業だけではなく、他にもDM、電話営業、地域イベントのブース出店、紹介営業などいろんな方法がある。

・単価の高い不動産を扱う

1000万円の不動産売買取引と1億円の不動産売買取引とでは、仲介手数料に約300万円の差がある。これはかなりの金額だ。さらにリスクも工数も1億円の不動産売買取引の方が多いかと言われるとまったくそうではない。

むしろ1000万円の不動産売買取引の方がリスクも工数も多い可能性はある。

単価が高ければ高いほど不動産売買取引を成約させる難易度は上がるが、稼ぐことを考えると1000万円の不動産売買取引を10件行うよりも、1億円の不動産売買取引を1件行う方がリスクが少なく工数もかなり減らせることは間違いない。

初心者から不動産エージェントになる場合のリスク回避の対策方法

初心者だからこそ、イメージできないことが多く、リスクを少しでも潰したい方は多いかと思う。具体的にリスクを潰す方法について解説しよう。

・不動産取引の実践経験は無給であっても積もう

不動産取引を身に付けるなら、実践を経験するのが一番だ。そのため、無給でも良いから長年、不動産業界にて不動産取引経験をしている、不動産のプロから直接、教えてもらうのが良いだろう。

無給なら教えてあげるよという不動産屋はあるはずだ。

・宅地建物取引士賠償責任保険に加入する(要件あり)

不動産屋に従事しているなどの要件はあるが、かけられる保険があれば保険をかけておくことでリスク回避に繋がる。

宅地建物取引士賠償責任保険とは、不動産の取引においてトラブルが生じた場合に助けとなる保険だ。保険を下ろすにはもちろん条件はあるが、最大1億円まで保険が下りるというのは少なからず安心に繋がる。

また、宅地建物取引士賠償責任保険以外の保険がある場合、他の保険と比較しよう。

・不動産取引に伴うトラブル事例について学習する

不動産取引には無数のトラブルが起きる可能性があり、不動産取引のトラブル事例を1つでも多く把握しておくことはリスク回避に繋がる。

不動産取引のトラブル事例を学ぶ機会は本・Youtube・直接、不動産屋から学ぶ・不動産キャリアパーソンの資格勉強・宅建マイスターの資格勉強・不動産流通実務検定の勉強などの方法で学ぶことができる。

宅建士の資格を取得したら終わりではなく、不動産のプロとして常に勉強する機会を持つことが大切だ。

・ 公益財団法人不動産流通推進センターを活用する

不動産流通推進センターは日本全国の不動産屋から不動産取引に関する相談を受けており、不動産取引に関する多くのトラブル事例を把握している。

私も大変お世話になっているが、下手な弁護士に相談するよりも間違いなく良い。

・ 不動産関係の法律に強い弁護士と顧問契約をする

不動産取引においてリスク回避するには顧問弁護士を入れておくのが安心材料になる。

不動産取引の実績をある程度、身につけるまでの期間・不動産取引が増えてきたタイミング・特殊な不動産の取扱いが多いケースなど、状況をみて顧問弁護士を入れておいてはいかがだろうか。

＊ ＊ ＊

以上、不動産エージェントとなり初心者でも月収100万円を稼ぐ方法について解説した。

初心者から不動産エージェントになり稼ぐということは決して簡単ではないが、不可能な話でもないなということを感じていただけたのではないかと思う。

まず1歩目から始めてみる。これが大切だ。やれることが始めてみて、やれそうであれば少しずつ挑戦をして駄目と思うならやめればいい。

また、私個人の本質的な想いとしては今回の記事では不動産エージェントの稼ぎに焦点を合わせた内容になってはいるが、不動産取引の適正化というのがある。1人でも多くの方が不動産取引において後悔せずに幸せな住まいと暮らしを手に入れていただきたい。

今回、解説した内容は一部であり、より詳細を知りたい方は、次のYoutube〈自由に働きたい不動産エージェントを募集します！(未経験可能・副業可・定年後の働き方・ノルマなし・全国で可能)〉などもぜひ参考にしていただきたい。

この記事を読んで、1人でも多くの志のある方に不動産エージェントになっていただけたら嬉しい。

