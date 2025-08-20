◇バスケットボール BLACK SAMURAI 2025(18日〜20日、愛知・IGアリーナ)

福岡大付属大濠の白谷柱誠ジャック選手が19日、NBAでプレーする八村塁選手(レイカーズ)が主催する次世代を担う中高生を対象としたトレーニングキャンプのプロジェクト「BLACK SAMURAI 2025」に参加し、充実した様子で振り返りました。

白谷選手は全国中学校体育大会で3連覇に貢献。全国U15バスケットボール選手権大会では、準決勝で敗れたものの54得点19リバウンドをマーク。3位決定戦でも50得点22リバウンドと驚異的な記録を残しました。

前日のキャンプ初日には、憧れの先輩と会い、「八村塁さんを目の前で見るのが楽しみでした。大きくて体ががっしりしていた。すごいなあ」と高校生らしく目を輝かせていました。

この日も八村選手から指導。シュートフォームについてアドバイスをもらったといい、「頭がかぶってしまうと低い弾道になってしまうので、おでこの前から打ってしっかり回転をかけることが大事だと学んだ」と語りました。

また八村については「熱量があってNBAで活躍している人の話は説得力があるのでやってみようと思った」とし、指導されているときの心境については「一言一句逃さずすべて聞き取ろう」と向上心を見せました。

20日の最終日には試合が予定され、「この2日間で得たことをしっかり表現できるように活躍していこうと思います」と試合に意欲を見せました。