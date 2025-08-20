三隈川を舞台にした「第29回リバーフェスタinみくま川」（実行委員会主催）が24日、大分県日田市の三隈川公園と亀山公園周辺で開かれる。スタンドアップパドルボード（SUP）体験やターザンロープなど、七つのアトラクションが楽しめる。

アトラクションを通じて川で遊び、市のシンボルである三隈川に親しんでもらうことを目的に開催。今回初めて、日田高生が実行委で企画段階から参加。郷土学習「水郷ひた学」で考案した川に浮かべたござの上を走る「目指せバシリスク」（小学生以上対象）を実施する。

入園料500円（保護者も必要）で、全てのアトラクションに参加可能。開催時間は午前9時〜午後3時。暑さ対策として、正午から30分間休憩を入れる。

実行委員の日田高3年、森絵蓮さん（17）と森下龍一さん（17）は、川を使った観光振興をテーマに研究したという。「楽しいアトラクションなので、ぜひ楽しんで」と呼びかけている。

当日は同時開催で「防災フェスタ2025」（NPO法人ひた水環境ネットワークセンター主催）が三隈川公園で開かれる。災害時に活躍する車両や機械の展示、ボートや水上ドローンでの救助体験などがある。

リバーフェスタの詳細はホームページ＝QRコード＝から。

（床波昌雄）