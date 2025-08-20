第107回全国高校野球選手権大会に大分県代表として出場した明豊の選手たちが18日夕、別府市の母校に帰着した。出場校のうち夏の5年連続出場は今大会最長。3年ぶりに初戦を突破し、2回戦では佐賀北との九州対決を制した。1、2年生の野球部員や保護者、教職員らが拍手で出迎える中、川崎絢平監督と選手たちは笑顔でバスを降りた。

明豊は大分大会決勝、苦しみながら大分舞鶴に2−1で逆転勝ち。連続出場のプレッシャーに打ち勝った選手たちは、甲子園に来てからはむしろのびのびとプレーする姿が目立った。

岡田晴樹主将（3年）は取材に「春のセンバツを逃し、夏にかけてきた。甲子園で勝てたのは良かったが、明豊は二つ勝って満足するチームではない」。16強入りにも複雑な思いを吐露した。甲子園でプレーしながら感じたのは「一緒に練習してきた仲間たちの頼もしさ」だった。これから聖地を目指す後輩たちに「大事なのは、仲間を信じること」と思いを託した。

19日に定例記者会見を開いた佐藤樹一郎知事は、明豊の戦いぶりについて「3回戦はチャンスにあと一本が出なかった」と残念がり、「もっと試合を見たくなるチームだった」と健闘をたたえた。

（中野剛史）