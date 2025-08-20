¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ïà¤µ¤¯¤é¥ó¥À¡¼á¹Í°Æ¤Îºù¤¬µÖÆÃ»ÙÀ¸ÅÌ¡¡4¿Í¤ÎÍ§¾ðÉÁ¤¯³¨ËÜºÆ¤Ó¡¡20Ç¯¤Ö¤ê¡Ö¥ï¥¿¥ë¤¬¤ï¤é¤Ã¤¿¡×¡¡¾ã³²¼Ô¤Ï½õ¤±¤é¤ì¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡¡»ä¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¤µ¤¯¤é¥ó¥À¡¼¡£Ä¹ºê¸©Î©ºù¤¬µÖÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¡ÊÀîÃªÄ®¡Ë¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¡£ÁÛÁüÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë4¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿»ä¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¼ÂÂÎ¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤¬26Ç¯Á°¡£¤½¤ÎÊª¸ì¤ò¤Ä¤Å¤ë³¨ËÜ¡Ö¥ï¥¿¥ë¤¬¤ï¤é¤Ã¤¿¡×¤¬º£½Õ¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ¤Ó´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£ÂÎ¤¬¼«Í³¤ËÆ°¤«¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿´¤Ï¼«Í³¤Ê¤ß¤ó¤Ê¤Î¡ÈÊ¬¿È¡É¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡´é¤Ë¤Ïºù¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¢ÅâÁðÌÏÍÍ¤Î¥Þ¥ó¥È¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î»ä¤Ï¡¢À¸ÅÌ4¿Í¤¬¤Ä¤¯¤ë¡Ö±¦Ç¾¥¯¥é¥Ö¡×¤¬Ê¸²½º×¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¤È¤·¤Æ¹Í°Æ¤·¤¿¡£¡ÖÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ÏÆ¬¤òÆ°¤«¤»¤Ð¤¤¤¤¤È¤µ¡×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢¾Ð¤ï¤Ê¤¤¥ï¥¿¥ë¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢·üÌ¿¤ËÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤äÄ¹·¤¤Ê¤É¤Î°áÁõ¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤¬¿È¶á¤ÊÁÇºà¤Ç¼êºî¤ê¤·¤Æ¼ÂÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÊª¸ì¤ò»Ä¤µ¤ó¤Ð¡×¤È»×¤Ã¤¿ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢Èþ½Ñ¼¼¤ËÌÏÂ¤»æ¤È³¨¤Î¶ñ¤òÍÑ°Õ¡£Î©¤Á´ó¤Ã¤¿ÀèÀ¸¤ä¿¦°÷¡¢À¸ÅÌ¤é¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿§¤ò»È¤¤¼«Í³¤ËÅ½¤ê³¨¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¸²½º×¤Ç¼ÂÂÎ¤Î»ä¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯³¨ËÜ¤Ë»Å¾å¤²¡¢2005Ç¯¡¢¼«Èñ½ÐÈÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬5Ç¯¸å¤Ë½ÐÈÇ¸µ¤¬ÅÝ»º¤·¤ÆÀäÈÇ¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢À®¿Í¼°¤äÄ®¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¾·¤«¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ë°áÁõ¤òÁ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¡¢¤«¤Ä¤Æ»ä¤ÎÊª¸ì¤òÆÉ¤ó¤À¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÀäÈÇËÜ¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¥µ¥¤¥È¡ÖÉü´©¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ëµ¬Äê¤ÎÅêÉ¼¿ô¤ËÃ£¤·¡¢º£Ç¯3·î¡¢Æ±¼Ò¤«¤é¿·ÁõÈÇ900Éô¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£³ÆÃÏ¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ê¤É¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¡¢7·î¤Ë¤Ï»ä¤¬ëÝÁá¿Þ½ñ´Û¤òË¬¤ì¤Æ´óÂ£¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Î´é¤Îºù¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥È·Á¤ò¸Þ¤Ä¤Ä¤Ê¤¤¤Ç°ìÉ®½ñ¤¤¬¤Ç¤¤ë¡£¾ã³²¼Ô¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹¥Þ¡¼¥¯¤À¡£¾ã³²¼Ô¤Ï½õ¤±¤é¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³¨ËÜ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¡Ö¥ï¥¿¥ë¤¬¤ï¤é¤Ã¤¿¡×¡ÊÉü´©¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢2200±ß¡Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Êº£°æÃÎ²Ä»Ò¡Ë
