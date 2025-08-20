そうめん、好きな食べ方は？＜回答数 36,298票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第261回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「そうめん、好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:そうめん、好きな食べ方は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ゴーヤ入り素麺チャンプルー
【材料】（2人分）
素麺 2束
ベーコン 3枚
ゴーヤ 1/2本
ニンジン 1/4本
太モヤシ 1/2袋
ニラ 1/2束
かつお節 5g
<調味料>
酒 大さじ 1
砂糖 小さじ 1
しょうゆ 大さじ 1/2
塩 小さじ 1/4
顆粒チキンスープの素 大さじ 1/2
ゴマ油 大さじ 1.5
【下準備】
1、素麺はかためにゆでてしっかり水洗いし、水気をきる。
2、ベーコンは幅1cmに切る。
3、ゴーヤは縦半分に切り、スプーンで種とワタを取り除き、横薄切りにする。
4、ニンジンは皮をむき、短冊切りにする。
5、太モヤシはできれば根を取ってたっぷりの水に放ち、パリッとしたらザルに上げる。
6、ニラは根元を少し切り落とし、長さ3cmに切る。
【作り方】
1、フライパンにゴマ油を強火で熱し、ベーコンをほぐしながら炒め、脂が出てきたらゴーヤ、ニンジン、太モヤシ、ニラを加えて炒め合わせる。
2、野菜がしんなりしたら＜調味料＞の材料を加え、全体にからまったら素麺を加えて炒め合わせる。
3、器に盛り、かつお節を振る。
(E・レシピ編集部)
