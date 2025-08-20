熊本県内で10日夜から11日午前に降った記録的大雨は、文化財にも影響を及ぼしている。天草市では、国指定重要文化財（重文）の石橋「祇園橋」の欄干が一部崩壊。美里町では「恋人の聖地」として人気を集める県指定重文の石橋「二俣橋」も一部損壊した。

祇園橋は江戸時代の1832年に架けられ、全長28・6メートル。45脚の石柱で支える桁橋。天草市や県によると、橋の手すり部分に当たる欄干石が左右それぞれ一部崩落し、それらを支える束石（つかいし）も外れた。川に落ちた欄干などは既に回収し、保管している。市は文化庁や県と協議し、修復方法を検討する。

二俣橋は1829〜30年、緑川支流の合流点に設けられたL字形の双子橋の総称。アーチに差す太陽の光が水面に反射してハート形に見える。静岡市のNPO法人が2018年、「恋人の聖地 観光交流大賞」に選定した。美里町によると、流木が直撃するなどして欄干の一部が崩壊。橋の上部は6〜7メートルにわたり陥没した。

国、県指定の文化財などではこのほか、熊本市の特別史跡・熊本城内の加藤神社北側斜面、城彩苑横にある慶宅坂の斜面の崩落など▽宇土市の国史跡・宇土城跡北側斜面の一部崩落▽八代市の日本遺産を構成するめがね橋群の一部損壊▽上天草市の国名勝・千巌山の土砂崩れ▽甲佐町の国史跡・陣ノ内城跡の一部土砂崩れ▽水俣市の県史跡、徳富蘇峰・蘆花生家の軒先のしっくいが落下−など。

（藤崎真二）