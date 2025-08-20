魅力ある公民館づくりを学べる「九州地区公民館研究大会佐賀大会・県公民館研究大会」が28、29日、佐賀市文化会館などで開かれる。28日は分科会が開かれ、テーマごとに九州各地の公民館関係者らが取り組みを発表する。29日は全体会があり、鳥栖市出身で経済誌「Forbes JAPAN」の藤吉雅春編集長が講演する。

28日の会場は佐賀市の市文化会館、ホテル「グランデはがくれ」、「アバンセ」。いずれも午後1時半から同4時半まで開かれる。

市文化会館の3テーマのうち「防災・減災」では、2023年7月の記録的大雨で避難所を設置した唐津市の浜玉公民館が、運用の工夫などについて発表。「地域課題解決」では、武雄市の武内公民館が、若者をまちづくり活動に引き込む取り組みを報告する。

29日は市文化会館が会場で藤吉さんの講演は午前11時から。公民館に人を集める方策について解説したり、参加者と意見交換したりする予定。

大会の参加費は1人2500円。問い合わせは実行委員会（県まなび課内）＝0952（25）7313。

（田中早紀）