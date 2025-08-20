¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¾®³ØÀ¸¥Ô¥¶ºî¤ê¤ËÄ©Àï¡¡¹©ºî¤Ê¤É¤â¡¡²ÆµÙ¤ß¤Î¡Ö»û»Ò²°½Î¡×¡¡ÂçÂ¼»Ô
¡¡Ä¹ºê³¹Æ»¾¾¸¶½É¤¬¤¢¤Ã¤¿Ä¹ºê¸©ÂçÂ¼»Ô¾¾¸¶ÃÏ¶è¤Ç20Æü¤Þ¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡Ö»û»Ò²°½Î¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ÆµÙ¤ß½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î½»Ì±¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹©ºî¤äÎÁÍý¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³³èÆ°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¾¾¸¶½É³èÀ²½¶¨µÄ²ñ¡×¡ÊÂ¼Àî°ì·Ã²ñÄ¹¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¡¢19²óÌÜ¡£Åö½é¤Ï²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤ò¸«¼é¤ë¤¿¤á¤Î½¸¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÃãÆ»¤ä½ñÆ»¡¢³°¹ñ¸ì»ØÆ³½õ¼ê¡ÊALT¡Ë¤È¤ÎÂ¿Ê¸²½¸òÎ®¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÃæ¹âÀ¸¤äÂç³ØÀ¸¤â²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡19Æü¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë¶¯ÎÏÊ´¤ä¥É¥é¥¤¥¤¡¼¥¹¥È¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢È¯¹Ú¤µ¤»¤¿À¸ÃÏ¤Ç¥Ô¥¶ºî¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¤Õ¤¿¤ò¼è¤ë¤ÈËÄ¤é¤ó¤ÀÀ¸ÃÏ¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¢¡×¤È´¿À¼¤ò¾å¤²¤¿¡£À¸ÃÏ¤Ë¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤òºÜ¤»¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤Ë¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤òÄ¥¤Ã¤¿ÍÒ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¤Û¤ª¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Êº£°æÃÎ²Ä»Ò¡Ë
