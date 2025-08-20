地球規模で進むプラスチックごみによる環境汚染は、気候変動や生物多様性の保全と並ぶ人類共通の課題である。その危機感が、国際社会ではまだ十分に共有されていないと言わざるを得ない。

スイスで15日まで開かれた政府間交渉の会合は、汚染防止に向けた国際条約作りに合意できないまま閉幕した。昨年の会合に続き、またも各国が最後まで歩み寄れず、失敗に終わった。

この問題では、プラスチックの生産から消費、廃棄までを対象にした実効性のある条約の策定が急務だ。

焦点は生産段階からの規制だった。欧州連合（EU）や海洋漂着ごみに苦しむ島しょ国が目標設定など強い規制を求めた。

これに対し、プラスチックの原料である石油を産出するサウジアラビアなどが規制を廃棄物対策に限るべきだと譲らなかった。自国経済への影響を懸念してのことだ。

構図は前回までの交渉と基本的に同じだ。さらにトランプ政権の米国が産油国の立場から生産規制に消極的な姿勢だったことも響いた。背景には、自国ファーストという声の高まりを受け、国際協調に背を向ける国が増えている昨今の厳しい現実もある。

今回は交渉打ち切りという最悪の結末は回避できたが、再び会合を開く具体的な時期や場所は未定だ。各国は仕切り直し、まずはここから話し合うことを求めたい。

2022年の国連環境総会で、プラごみ汚染防止の国際条約を24年末までに策定することを決議した。それが今年になっても、第一歩すら踏み出せないという現状は極めて憂慮すべきだろう。このままでは条約は不要との議論まで起きかねない。

日本政府はこれまでの会合で、より多くの国が参加できる条約が望ましいとの中立的な立場をとっている。日本としても、プラごみの段階的削減に向けて一定の生産規制は避けられないのではないか。

日本のプラごみ排出量は世界で2番目に多い。レジ袋有料化やリサイクル運動はある程度進んでいるが、根本的な対策には至っていない。海岸に漂着するプラごみ問題では深刻な当事者でもある。

日本は環境技術分野で強みを持つ。その知見を生かし、国際協調をリードする役割も果たしたい。市民レベルでもプラごみ削減のためにできることから行動に移したい。

海鳥や魚、クジラの体内からプラスチックが見つかっている。汚染は私たちの生活にも影響を及ぼしている。

直径5ミリ以下のマイクロプラスチックも食物連鎖を通じて生態系に広がり、有害な化学物質を運んでいる。マイクロプラスチックの人体への蓄積が進んでいるとの研究もある。

プラごみの問題は地球の持続可能性に直結している。そうした認識の共有から始めたい。