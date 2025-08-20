¡Ö¥¯¥Þ½±·â¤Î²ÄÇ½À¡×¤«¤é°ìÅ¾¡¢93ºÐÃËÀ»àË´¤ÇÄ¹ÃËÂáÊá¡¡¼«Âð¤«¤é¿ÏÊª¿ôËÜ¤ò²¡¼ý¡¡½©ÅÄ¡¦ÂçÀç»Ô
¤ª¤È¤È¤¤¡¢½©ÅÄ¸©ÂçÀç»Ô¤Î½»Âð¤Ç93ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬·ì¤òÎ®¤·¤Æ»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÎÄ¹ÃË¤¬ºòÌë¡¢»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©ÂçÀç»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦¿ÊÆ£Æ£¹ÔÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¤Ç¡¢¤ª¤È¤È¤¤¡¢¼«Âð¤ÇÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ëÉã¿Æ¤Î¿ÊÆ£Æ£µÁ¤µ¤ó¡Ê93¡Ë¤ò¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£µÁ¤µ¤ó¤Ï¤ª¤È¤È¤¤¸á¸å¡¢¼«Âð¤Ç·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇºÊ¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢Åö½é¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤½¤Î¸å¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÈÃÇÄê¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¼«Âð¤«¤é¿ÏÊª¿ôËÜ¤ò²¡¼ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ë¶§´ï¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«ÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£