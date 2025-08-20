ÊÆ¡¦¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼óÇ¾²ñÃÌ¡¡ÊÆÀ¯ÉÜ¤¬¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¦¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È³«ºÅ¤ÇÄ´À°¡¡ÊÆÊóÆ»
¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯¼£¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ý¥ê¥Æ¥£¥³¡×¤Ï19Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¼óÅÔ¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤òÂè°ì¸õÊä¤È¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÂ³¤¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¸ò¤¨¤¿3¼Ô²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥ª¥ë¥Ð¥ó¼óÁê¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¤â¿Æ¤·¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÍø¤Ê¸õÊäÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï19Æü¡¢³«ºÅÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³ÎÇ§¤âÈÝÄê¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÎ¾¹ñ¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀïÆ®½ª·ë¸å¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë¤è¤ë¹Ò¶õ·Ù²ü»Ù±ç¤âÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
