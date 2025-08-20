本日8月20日（水）よる10時に第7話を放送 當真あみ主演・日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜日よる10時放送）。

青春ドラマの金字塔と称された映画『ちはやふる』シリーズの10年後が舞台で、令和の高校生たちの青春を描いている本作。第7話では、ついに全国大会の東京都予選が開幕する。

東京から全国大会に出場できるのは2校だけ。実力で劣る梅園かるた部は他校のデータを収集するため、藍沢めぐる（當真あみ）らが出稽古に出かけることになった。が、よりによって瑞沢高校に潜入してしまった新入生・八雲力（坂元愛登）が、スパイ容疑で捕まってしまった。

一方、月浦凪（原菜乃華）が、かるたを始めたきっかけを語る。それは、綾瀬千早（広瀬すず）との出会い、そして幼馴染だっためぐるとの苦い思い出でもあり…。

ついに運命の東京予選が開幕。開会式には、名人・綿谷新（新田真剣佑）が登場する！

この第7話では、優希美青が顧問の千早に代わって瑞沢かるた部の面倒をみるOG・花野菫役で登場！

めぐるとの過去を語る凪役の原と、映画シリーズから続投となる優希のコメントを当記事で紹介。

■出演者 コメント

月浦 凪（つきうら なぎ）役 … 原菜乃華

都予選が始まり、梅園VS瑞沢の熱い戦いの火蓋が切られる第7首。遂にめぐると凪の過去が明らかになります。

タイトルでもある「せをはやみ」は、百人一首の中でも特に好きな歌で、まさに凪のめぐるへの思いそのものだなと感じます。

二人の運命が動き出す予感に、緊張感高まる回です。

瑞沢の部室や前作キャストの皆様の登場など、映画ちはやふるファンにとっても絶対見逃せない内容となっています。是非ご覧ください。

花野 菫（はなの すみれ）役 … 優希美青

瑞沢メンバーの仲の良さと純粋さが詰まった、かわいい回になっていると思います。

年齢を重ねて涙もろくなったのか、大好きで大切で思い入れのある作品だからか…毎話必ず泣いてしまっています。笑

今回は草太の想いにジーンときちゃいました。そして、なんだかんだで競技かるたが大好きで、面倒見のいい菫ちゃんも登場します！

相変わらずな菫ちゃんを、優しい気持ちで見守っていただけたら嬉しいです。

※花野 菫：瑞沢高校 競技かるた部卒業生。奏と千早たちの2年後輩。千早が留守にしている間、瑞沢かるた部の面倒を見ている。

■「ちはやふる−めぐり−」概要

＜スタッフ＞

原作：末次由紀『ちはやふる』（講談社「BE・LOVE」所載）

ショーランナー：小泉徳宏

監督：藤田直哉・本田大介・松本千晶・吉田和弘

脚本：小坂志宝・本田大介・松本千晶・金子鈴幸

脚本協力：モノガタリラボ

音楽：横山克

主題歌：Perfume『巡ループ』 （UNIVERSAL MUSIC LLC）

プロデューサー：榊原真由子・巣立恭平・中村薫・平田光一

企画・プロデューサー：北島直明

チーフプロデューサー：松本京子

制作協力：ROBOT・ウインズモーメント

製作著作：日本テレビ

