女優の原菜乃華、優希美青が、當真あみ主演の日本テレビ系連続ドラマ「ちはやふる―めぐり―」（水曜・後１０時）の第７話（２０日）放送を前にコメントを寄せた。

末次由紀氏の同名人気漫画が原作で、３部作の映画「ちはやふる―上の句・下の句・結び―」（広瀬すず主演）の１０年後の世界が舞台。第７話では全国大会の東京都予選が開幕し、全国大会に出場できる２校を競っていく。開会式には綿谷新（新田真剣佑）が登場する。

月浦凪（原）の綾瀬千早（広瀬すず）との出会い、幼なじみだっためぐる（當真）との苦い思い出が明らかになる。「タイトルでもある『せをはやみ』は、百人一首の中でも特に好きな歌。まさに、凪のめぐるへの思いそのものだなと感じます。２人の運命が動き出す予感に、緊張感高まる回です。瑞沢の部室や前作キャストの皆さまの登場など、映画ファンにとっても絶対見逃せない内容となっています」とコメントした。

優希美青は顧問の千早（広瀬すず）に代わり、瑞沢かるた部の面倒を見るＯＧの花野菫役で出演する。映画シリーズから続投となるが「瑞沢メンバーの仲の良さと純粋さが詰まった、かわいい回」とＰＲ。「年齢を重ねて涙もろくなったのか、大好きで大切で思い入れのある作品だからか…毎話必ず泣いてしまっています（笑）。何だかんだで競技かるたが大好きで、面倒見のいい菫ちゃんも登場します。相変わらずな菫ちゃんを、優しい気持ちで見守っていただけたらうれしいです」とコメントした。