◆第５４回インターナショナルＳ・英Ｇ１（８月２０日、ヨーク競馬場・芝２０５０メートル）

ＪＲＡ海外馬券発売対象の第５４回インターナショナルＳ・Ｇ１（芝２０５０メートル）は日本時間２０日２３時３５分、英国のヨーク競馬場で行われる。

現地で取材するフリーライターの土屋真光氏が、インターナショナルＳにドラクロワを出走させるエイダン・オブライエン調教師（５５）＝アイルランド＝に、Ｇ１連勝への手応えを聞いた。

―２走前の英ダービーは残念なレース（９着）だったが、前走のエクリプスＳで巻き返した。

「ダービーの最後は流したので着順や着差に悲観はしていません。１２ハロンが合わないとは思いませんが、現状は１０ハロンの方がいいパフォーマンスを発揮できるようです」

―前走は厳しい形になりながらも豪脚で勝利。

「スリリングなレースでした。あの状態をはねのけたことに意義があります」

―今回もペースメーカーはいない。

「必ずしも必要だと思いませんし、仮に私の厩舎から複数頭出走した場合も、ペースメーカーの役割だとは限りません。それぞれにベストを尽くす走りを期待しています」

―前走後の状態は。

「同じレースに出走したカミーユピサロは故障してしまいましたが、こちらは順調。いい走りを発揮できます」

―長所は。

「母は名マイラーで血統も素晴らしい。姉（グレイトフル）がスタミナを生かすタイプなのに対して、こちらはいい加速力とトップスピードがあります」

―英ダービー馬ランボーンなども登録していた。

「それぞれの状態や適性を考えて、このレースはドラクロワだけ出走することになりました」

―欧州１０ハロン路線は混戦。

「その通り。今年は才能が豊富ですね。どの馬にもチャンスはあります。もちろん、日本の馬も手強い存在です」