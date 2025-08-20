◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日 ▽準々決勝 山梨学院１１―４京都国際（１９日・甲子園）

連覇の夢が途絶えた。昨夏の胴上げ投手・西村一毅が６回１０安打９失点（自責５）、５四死球。甲子園では同校初となる２ケタ失点を喫し、「球が通用しなかった」と視線を落とした。

同じ左腕の先輩・森下（ＤｅＮＡ）に憧れて入学。しかし、故障や体調不良が重なって練習を休む日が続き、１年の夏前に「やめたい」と心が折れかけた。引き留めてくれたのは仲間たち。「それがなかったらこの場に立てていない」。奮い立った左腕は、昨夏甲子園で２４イニングを投げて防御率０・００で初優勝に貢献。現チームではエースとして戦い抜き、小牧憲継監督（４２）も「すぐ逃げ出してしまう子だったが、打たれても歯を食いしばって向かっていってくれた。成長を感じる」とたたえた。

４年後のプロ入りを掲げ、卒業後は進学する。「一から足りないところを埋めて、チームを勝たせる投球ができるように」。史上７校目の夏連覇を目指し、地方大会から投じた８５５球。全てを糧とし、新たなステージに向かう。（瀬川 楓花）