◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日 ▽準々決勝 沖縄尚学２―１東洋大姫路（１９日・甲子園）

指笛と拍手に送られて、沖縄尚学の左腕・末吉良丞が一塁側ブルペンからマウンドへ向かった。１点リードの７回だ。１７日の３回戦・仙台育英戦で１１回、１６９球で完投勝利。疲労を考慮しての救援待機だった。速球は１４０キロ台前半と抑えめながら、９回２死満塁のピンチも切り抜けた。「任された場面でやるべきことをしっかりやるというのを心掛けています」と日焼けした顔を引き締めた。

４人きょうだいの長男。母・伊織さんが「とても優しい子なんです」というほどで、ケーキが３つあれば弟や妹に譲る優しい兄も、野球になれば表情が一変する。９回２死一、三塁の場面。３回に左越えソロを放っている桑原大礼を自らの判断で一塁に歩かせて満塁とし、次打者を遊ゴロに仕留めた。休養日の１８日は約２時間、疲れた体をケアしながら相手校の試合のビデオを見て対策を練った。「最善の選択をしないと。勝負するところは勝負する。避けたいときはしっかり避ける」。最速１５０キロ左腕は冷静さも持ち合わせる。

春は２度の優勝を誇る同校だが夏は初の４強。準決勝の相手は同学年の投打の二刀流・菰田陽生を擁する山梨学院だ。「（菰田は）一番の重要人物としてバッテリー間で確認しながら、どうやって抑えていくか確認したいです」と警戒。「目標として日本一にまた一歩近づきましたけど、目の前の一戦一戦を大事にしていきたい」。その目はしっかりと頂点を見据えている。（秋本 正己）