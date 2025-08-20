ピン芸人の今井らいぱち（38）が20日までに自身のX（旧ツイッター）やYouTubeを更新。妻が双子を出産したことを明かした。

今井は自身のXで「ご報告」とし「夜分遅くにすみません。私事ですが、この度らいぱち家に双子の命を授かりまして、本日母子共に健康で無事にこの世に爆誕してくれました」と双子が誕生したことを明かした。

また、自身のYouTubeでは「【双子爆誕】正念場芸人の覚悟【最祝福】」と題して更新し、出産前の様子などを伝えた。また、今回の出産は帝王切開であることを明かし、立ち会った際には「お腹から出てきた瞬間、勝手に自然に涙が…。マジで涙が滝汗のように…」と号泣したという。

今回の双子誕生により「3人家族から5人家族になりました」とし「1児の父から、3児の父に。これはね…急展開。人生。めちゃくちゃありがたいし、素晴らしいし、最高な人生を迎えられてるけど、今の自分のお仕事の状況としては、かなり頑張らなアカンという状態になった」と語った。

今井は21年7月25日に同月7日に一般女性と結婚したことを発表している。