¡Ú¥»¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Û3Ï¢¾¡¤Îºå¿À¤ÏÍ¥¾¡M¡Ö21¡×¤Ø¡¡Âç¾¡¤Îµð¿Í¤Ï´Ý²Â¹À¤¬¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇÃ£À®
¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï19Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó°Ìºå¿À¤ÏÃæÆü¤È¤Î¥«¡¼¥É½éÀï¡£ºå¿À¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦2²ó¡¢ÜÆ»ÞÍµµ®Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ä°æÄÚÍÛÀ¸Áª¼ê¤Î¥×¥í½é°ÂÂÇ¤Ê¤É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢3ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿6²ó¤Ë¤Ï¡¢»å¸¶·òÅÍÁª¼ê¤ä·§Ã«·ÉÍ¨Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿ÃæÆü¤Ï¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤â¤«¤é¤ßÀÜÀï¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µð¿Í¤Ï½é²ó¤«¤é´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤Î2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¡£2¡¢3²ó¤Ë¤ÏÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤ËÆóÂÇÀÊÏ¢Â³¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢6²ó¤Ë¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¤ÎËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤Þ¤¹¡£7²ó¤Ë¤Ï´ÝÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤ÁNPB»Ë¾å72¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤â8²ó131µå2¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ç4¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï·×20°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢15¼ºÅÀ¤ÈÅê¼ê¿Ø¤¬Êø²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
DeNA¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¹Åç¤Ï¡¢¾²ÅÄ´²¼ùÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤·7²ó1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¤¹¤ë¤â¡¢1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ9²ó¤ËÆÍÆþ¡£¤¹¤ë¤È1¥¢¥¦¥È°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç6ÈÖ¤Î¥â¥ó¥Æ¥íÁª¼ê¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ë2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£DeNA¤ÏÆþ¹¾ÂçÀ¸Åê¼ê¤¬ÄËº¨¤Î°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¡¢Ï¢¾¡¤¬4¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢ºå¿À¤¬Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò1¤Ä¸º¤é¤·¡Ö21¡×¤Ø¡£Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Îµð¿Í¤ÏºÆ¤Ó¾¡Î¨5³ä¤ËÉüµ¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦19Æü¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì
¢¡ºå¿À5-4ÃæÆü
¾¡ÍøÅê¼ê¡Úºå¿À¡Û¥É¥ê¥¹¡Ê1¾¡0ÇÔ¡Ë
ÇÔÀïÅê¼ê¡ÚÃæÆü¡ÛÆ£Åè·ò¿Í¡Ê1¾¡4ÇÔ1S¡Ë
¥»¡¼¥Ö¡Úºå¿À¡Û´äºêÍ¥¡Ê1¾¡2ÇÔ25S¡Ë
ËÜÎÝÂÇ¡ÚÃæÆü¡Û²¬ÎÓÍ¦´õ4¹æ
¢¡µð¿Í15-2¥ä¥¯¥ë¥È
¾¡ÍøÅê¼ê¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¡Ê4¾¡7ÇÔ¡Ë
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ê3¾¡8ÇÔ¡Ë
ËÜÎÝÂÇ¡Úµð¿Í¡Û´Ý²Â¹À5¹æ¡¢Ãæ»³ÎéÅÔ4¹æ¡¢5¹æ¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É5¹æ
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¹Åç¡ÛÅçÆâñ¥ÂÀÏº¡Ê3¾¡1ÇÔ1S¡Ë
ÇÔÀïÅê¼ê¡ÚDeNA¡ÛÆþ¹¾ÂçÀ¸¡Ê3¾¡2ÇÔ18S¡Ë
¥»¡¼¥Ö¡Ú¹Åç¡Û¿¹±ºÂçÊå¡Ê2¾¡3ÇÔ6S¡Ë
ËÜÎÝÂÇ¡Ú¹Åç¡Û¥â¥ó¥Æ¥í8¹æ