日本テレビ系で放送中の水曜ドラマ『ちはやふる－めぐり－』第7話の放送に向けて、月浦凪役の原菜乃華と、瑞沢高校かるた部の面倒をみるOG・花野菫役の優希美青からコメントが寄せられた。

原作は、2007年から2022年まで講談社『BE・LOVE』で連載され、シリーズ累計発行部数2900万部を突破する、末次由紀による同名コミック。2016年から2018年にかけて映画化された『ちはやふる-上の句・下の句・結び-』では、瑞沢高校に入学した主人公の綾瀬千早（広瀬すず）が、仲間と共に競技かるた部をゼロから作り、全国大会優勝を目指し、成長していく物語が描かれ、シリーズ累計興行収入45億円を突破する大ヒットを記録した。

映画シリーズのメインスタッフも参加し、キャストを一新する本作の舞台は、映画から10年後の世界。主人公・藍沢めぐる役を演じるのは、連続ドラマ初主演となる當真あみ。梅園高校の非常勤講師でかるた部顧問の大江奏を、映画シリーズから続投となる上白石萌音が演じる。

8月20日に放送される第7話では、ついに全国大会の東京都予選が開幕する。東京から全国大会に出場できるのは2校だけ。実力で劣る梅園かるた部は他校のデータを収集するため、藍沢めぐる（當真あみ）らが出稽古に出かけることになった。しかし、よりによって瑞沢高校に潜入してしまった新入生・八雲力（坂元愛登）が、スパイ容疑で捕まってしまった。

一方、月浦凪（原菜乃華）が、かるたを始めたきっかけを語る。それは、綾瀬千早（広瀬すず）との出会い、そして幼なじみだっためぐるとの苦い思い出でもあり……。そして、ついに運命の東京予選が開幕。開会式には、名人・綿谷新（新田真剣佑）が登場する。めぐるとの過去を語る凪役の原は「2人の運命が動き出す予感に、緊張感高まる回です。映画『ちはやふる』ファンにとっても絶対見逃せない内容となっています」と見どころを述べた。

また、第7話では、優希が顧問の千早に代わって瑞沢かるた部の面倒をみるOG・花野菫役で登場する。映画シリーズから続投となる優希は「なんだかんだで競技かるたが大好きで、面倒見のいい菫ちゃんも登場します！ 相変わらずな菫ちゃんを、優しい気持ちで見守っていただけたら嬉しいです」とコメントした。

コメント原菜乃華（月浦凪役）都予選が始まり、梅園VS瑞沢の熱い戦いの火蓋が切られる第7首。遂にめぐると凪の過去が明らかになります。タイトルでもある「せをはやみ」は、百人一首の中でも特に好きな歌で、まさに凪のめぐるへの思いそのものだなと感じます。2人の運命が動き出す予感に、緊張感高まる回です。瑞沢の部室や前作キャストの皆様の登場など、映画ちはやふるファンにとっても絶対見逃せない内容となっています。ぜひご覧ください。

優希美青（花野菫役）瑞沢メンバーの仲の良さと純粋さが詰まった、かわいい回になっていると思います。年齢を重ねて涙もろくなったのか、大好きで大切で思い入れのある作品だからか……毎話必ず泣いてしまっています（笑）。今回は草太の想いにジーンときちゃいました。そして、なんだかんだで競技かるたが大好きで、面倒見のいい菫ちゃんも登場します！相変わらずな菫ちゃんを、優しい気持ちで見守っていただけたら嬉しいです。

