プロ野球パ・リーグは19日、各地で3試合が行われました。

首位ソフトバンクは1点を追う2回に柳町達選手の逆転2点タイムリーや山川穂高選手のタイムリーで一挙3得点。序盤の3イニングで5点を奪うと、投げては大関友久投手が7回2失点で自身8連勝で、今季11勝目。投打かみ合いチームは2連勝です。敗れた西武は渡邉勇太朗投手が3回5失点と試合をつくれませんでした。

2位日本ハムは2点を追う9回に2アウト満塁の好機をつくると、野村佑希選手の走者一掃3点タイムリー二塁打で劇的勝利。3連勝となりました。敗れたオリックスは5回に中川圭太選手のソロホームランや宗佑磨選手の満塁弾で5点を奪うも、勝利目前でマチャド投手がつかまり痛恨の敗戦です。

4位楽天は1点を追う9回に辰己涼介選手のタイムリーで追いつくと、延長10回には1アウト満塁から渡邊佳明選手の犠牲フライ勝ち越し。終盤の粘りで 連敗ストップです。敗れたロッテは救援陣が崩れました。

首位ソフトバンクと2位日本ハムは3ゲーム差のまま。4位楽天は借金1で勝率5割目前となり、3位オリックスとは2ゲーム差に迫っています。

【19日のパ・リーグ結果】

◆ソフトバンク 5-2 西武

勝利投手【ソフトバンク】 大関友久(11勝3敗)

敗戦投手【西武】渡邉勇太朗(5勝8敗)

セーブ【ソフトバンク】杉山一樹(3勝2敗19S)

本塁打【西武】ネビン12号

◆日本ハム 6x-5 オリックス

勝利投手【日本ハム】田中正義(1勝1敗11S)

敗戦投手【オリックス】マチャド(3勝4敗20S)

本塁打【オリックス】中川圭太10号、宗佑磨5号

◆楽天 4-3 ロッテ勝利投手【楽天】藤平尚真(2勝2敗6S)敗戦投手【ロッテ】廣池康志郎(0勝3敗)セーブ【楽天】西口直人(3勝0敗1S)本塁打【楽天】ゴンザレス4号【ロッテ】山口航輝3号