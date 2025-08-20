¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê Â¾ÃÄÂÎ»²Àï¤Ç¡Ö¤à¤·¤íÀä¹¥Ä´¡×¡¡¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Î5¡úSTARÍ¥¾¡Àï»ØÌ¾¤Ë¤â¥¢¥ó¥µ¡¼
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎàÀäÂÐÉÔ¶þÈà½÷á°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬¡¢¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð¡×½éÀ©ÇÆ¤Ø¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤À¡£¾¡¤ÁÅÀ£±£±¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¿¡¼¥º£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò£±°Ì¤ÇÆÍÇË¡££²£°Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ê£Ô¡Ë¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤òÆÀ¤¿°ÂÇ¼¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÎëµ¨¤¹¤º vs ¥Ü¥¸¥é¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Èá´ê¤ÎÄºÅÀ¤ØÆÍ¤¿Ê¤àÀäÂÐÉÔ¶þÈà½÷¤¬¡¢¿¿¹üÄº¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç£³ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°ÂÇ¼¤Ï½é¤á¤Æ·è¾¡£Ô¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°ÀïÃæ¤Ë¤ÏÂ¾ÃÄÂÎ¤Ë¤â»²Àï¡£Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Öº£Ç¯¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½Ð¤Ê¤¬¤éÂ¾ÃÄÂÎ¤Ç¤Î»î¹ç¤¬£¶»î¹ç¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¡¢²ù¤·¤µ¡¢¥à¥«¤Ä¤¤È¤«¤¬Á´Éô¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤à¤·¤íÀä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¡Ø¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ËÜÍè¤Î°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÀï¤¤È´¤¤¤Æ¡¢Í¥¾¡¤È¤¤¤¦¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ë¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÏÎëµ¨¤È¥Ü¥¸¥é¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥Ü¥¸¥é¤È¤Ï¸ø¼°Àï¤Î½éÂÐÀï¤Ç£±£µÊ¬»þ´ÖÀÚ¤ì¥É¥í¡¼¡£·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£¡ÖÅÝ¤µ¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ì¤«¤é¥Ü¥¸¥é¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦»ä¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤·¥Ü¥¸¥é¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤³¤½¥¤¥ä¤Ã¤Æ¤Û¤É°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¤ò¹ï¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ°ìÊý¤ÎÎëµ¨¤â¡¢°ÂÇ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡£Îëµ¨¤È¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¥¢¥¤¥¹¥ê¥Ü¥ó¤òÀÊ´¬¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢£²£°£²£°Ç¯£±£²·î¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¥¢¥¤¥¹¥ê¥Ü¥ó¤Î£É£Ã£Å¡ß¡ç²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿Îëµ¨¤ËÄ©Àï¤·¡¢ÇÔ¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£±Ç¯ÌÜ¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¥¤¥ä¤ä¡¢¼¤á¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤º¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤â¤Á¤í¤óÉé¤±¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤¹¤º¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼¤á¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤âÀáÌÜ¡¢ÀáÌÜ¤Ç»ä¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÂ¸ºß¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ü¥¸¥é¤È¤¹¤º¤Î¤É¤Á¤é¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢»ä¤Ë¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë£²¿Í¡£¤É¤Ã¤Á¤Ç¤âÅÝ¤·¤Æ½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÍ¥¾¡·èÄêÀï¡Ê£²£³Æü¡¢ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÁêËÀ¤Î¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤«¤éÂÐÀï¤·¤¿¤¤Áê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£°ÂÇ¼¤Ï¡Ö£µ·î£³£±Æü¤Î£±£°¼þÇ¯Âç²ñ¤Ç£µÊ¬´Ö¤À¤±»î¹ç¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÀÚ¤ÊÁêÊý¤ä¤·¡¢Ãç´Ö¤ä¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ä¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ä¤ß¡Ê¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡Ë¤È·è¾¡Àï¤ÇÅö¤¿¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Æ¤Îº¢¤Ë¥»¥³¥ó¥É¤Ç¸«¤Æ¤¿·Ê¿§¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¾ì¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬¹Ô¤¯¤³¤È¤â¡¢¤¦¤Á¤é¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¾ì½ê¤Ø¤Î°ìÊâ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤éÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢Á°²ó¤Î¼èºà¸å¤Ë¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ø¤³¤Þ¤»¤¿¼Ö¤Î½¤Íý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿°ÂÇ¼¤Ï¡Ö£¹·î¤Ë½¤Íý¤ÎÍ½Ìó¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ¡¢º£ÅÙ¤³¤½¥Þ¥ó¥È¤È²¦´§¤«¤Ö¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿»£¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£