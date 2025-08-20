72歳女優、34年前に子宮頸がんで入院してから4度のがんを経験「神様いいかげんにして…」
女優の仁科亜季子が、22日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
仁科亜季子 ＝テレビ朝日提供
34年前に子宮頸がんで入院手術をしてから、4度のがんを乗り越えた仁は現在72歳。最後の手術から10年以上経ったため、普段は忘れていることも多いが、検査は欠かさないそう。4度目のがんを告知された時はさすがに「神様いいかげんにして……」と思ったが、2人の子どもが深刻にならずに受け止めてくれたことで自分も前向きでいられたという。
10歳の孫はとても懐いてくれており、遊びに来た時は一緒のベッドで眠ることもあるという。しかし、孫は生まれた時に呼吸をしていなかったそうで、娘の代わりに仁科の付き添いで新生児の治療ができる病院に緊急搬送。その経験もあり元気に育ってくれるのがとても嬉しいと話す。
