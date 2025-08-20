

【データで見る】NPOでの働き方

「2019年の母子保健法改正後、産後ケアが当たり前になってきました」

1998年に吉岡マコ氏は、日本で初めて産後女性をケアする活動を開始した。2008年にはNPO法人マドレボニータを設立し、2020年の代表交代に伴い退任。直後にNPO法人シングルマザーズシスターフッドを立ち上げ、現在はシングルマザーのセルフケア支援に専念している。

吉岡氏は、日本でも数少ない連続社会起業家だ。今年6月には、新たにASHOKA（アショカ）・フェローに選出された。世界最大の社会起業家ネットワークであるアショカは、一流の社会起業家の発掘・支援などを行っている。2025年2月時点で約4000人のアショカ・フェローがいるが、このうち日本人は8人にとどまる。

スタートアップ起業家が社会変革とともに成長ともうけを目指すなら、社会起業家のゴールとは何なのか。吉岡氏にたずねると「社会の仕組みや、人々の考え方を変えるのが目標」と答えた。

NPOへの理解が進まない背景

非営利団体であるNPO法人は、社会貢献活動を目的としている。彼らの活動を支える原資は寄付や会費、助成金、事業収益などだ。このうち市民による寄付が柱だが、個人寄付市場全体がアメリカの34兆円に対して日本は1.2兆円にとどまるうえ、NPOに向けられるのはそのうちの一部にすぎない（関連記事、【独自調査】玉石混淆のNPO「寄付金」収入の実態）。

背景には税制や文化的背景など複数の要因があるが、最も大きな障壁は「イメージ」かもしれない。

NPO活動をめぐり「胡散臭い」「実態がわかりづらい」と、不信の目を向ける人は少なくない。何か問題が起こると団体の規模に関係なく「助成金を受けているのに」「偽善だ」などと厳しい目を向けられるのは、非営利団体ゆえだろう。

冒頭の吉岡氏は「実際の活動の中で、連携している企業名を打ち出す機会は多い」と語る。助成金を受けているアメリカン・エクスプレスやナイキなど、連携先の大企業を明記することで周囲からの見られ方は変わってくるという。

関西大学で政治学やNPO・NGOの研究などを行う坂本治也教授は「学校法人や医療法人も非営利組織であり、生活に根付いた存在。それに対して日本ではNPOの存在が理解されていない」と指摘する。

そのうえで「社会のさまざまな領域で本当に困っている人がいるが、政府や自治体の定型的な対応には限界があり、NPOの行動力が必要とされている」（坂本教授）と続ける。

そもそも、NPOとNGOについて正しく理解をしている人は少ない。

国内のNPOは「特定非営利活動促進法」に基づき20分野の活動を行う団体で、所轄庁の認証が必要だ。利益を配当できないことを除けば、一般企業とほぼ同様に活動できる。さらに認定を受けたNPOは、寄付者に税控除が適用される。NGOは国連機関と区別される民間の非営利団体で、広義のNPOに含まれる。

NPO・NGOの活動について、ボランティアと勘違いしている人も多い。国内NGO最大規模のジャパン・プラットフォームでは、20〜69歳の会社員・自営業など1500人を対象にアンケート調査を行った（2024年）。

結果は5割近くの人が「ほとんどのスタッフは、ボランティアで働いている」に近い認識であると回答をし、「ほとんどのスタッフは、有給で働いている」に近い認識の回答は11％にとどまった。残りは「わからない」だった。





若者の学習・居場所支援や、困窮子育て家庭への食糧支援を行うNPO法人のキッズドアでは調査研究も行うが、「高くて1年間、コメを買っていない」「どんなに猛暑でもエアコンをつけたことがない」など切実な声が多く寄せられている。渡辺由美子代表は「支援活動と政策提案の両方に力を入れている」と語る。

国による支援が届きにくい年収400万円以上世帯でも、困窮状態に陥るケースは少なくない。15歳の義務教育を過ぎた若者や、孤立した生活を送る大人など、国の支援からこぼれ落ちて行き場をなくしてしまう人々もいる。

こうした問題を「自己責任」で片づけずに顕在化し、認知を広げていくのはNPOの役割の1つでもある。実際に国の政策立案へとつながるケースは数多い。

進む経済界との連携

だからこそNPOの活動は継続しなければ意味がない。ボランティアでは活動に専念することが難しく、社会起業家を育てる土壌が育たないからだ。優秀な人材獲得も難しくなる。

2024年にはNPO業界から初めて、経済同友会の副代表幹事にピースウィンズ・ジャパンの大西健丞理事が就任した。

大西氏は日本を代表する社会起業家の1人だが（参考記事、現代アートの巨匠も共感､日本発NPOの社会変革）、「副代表幹事に打診された当時は驚いた。（新浪剛史代表幹事に）そういう時代だと説得された」と経緯を語る。そのうえで「社会に再分配される税金と違い、NPOは共感経済で成り立っているため自己努力が必要」と言う。

税金による社会保障が制度疲労を起こしている中、政治は混乱して国民の不安は増すばかり。ならば共感経済の認知・浸透により、社会変革を起こすという選択肢があることをわれわれは認識するべきだろう。

大西氏が代表を務めるピースウィンズ・ジャパンでは、イオンやAmazonなど複数企業が災害時に物流や物資調達などで協力するなどの連携も進めている。さらには「上場企業の創業経営者も個人で活動をサポートしてくれている」（大西氏）。国や自治体の枠からはみ出した人々の“共感”が、NPOの社会貢献活動を広げる原動力となっている。

厳密な情報公開を行う認定NPOは増えている

残念ながら国内の認証NPOは頭打ち状態にある。NPOよりも設立しやすい一般社団法人が増加傾向にあり、一部がのみ込まれてしまっているとみられる。

一方で、より厳密な情報開示が求められる認定NPOは増えている。各団体のホームページには、活動内容や資金使途などが詳細に報告されており、情報の透明性やガバナンスは一定レベルが担保されているとみていいだろう。

本特集「本当にすごいNPO」では、認定NPOを対象とした独自ランキングを紹介するとともに、社会変革に励む団体をごく一部紹介していく。多くのNPOが、社会問題の解決へと地道にアプローチを続けている。イメージだけでNPOを語る前に、まずは理解を深める必要がありそうだ。





